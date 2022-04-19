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Brent petrol varil fiyatı yönünü aşağı çevirdi! 19 Nisan Brent petrol varil fiyatı kaç dolar?

Brent petrol fiyatlarında Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle dalgalanmalar gözlemleniyor. Dün günü 113,16 dolar seviyesinde tamamlayan brent petrol varil fiyatı kapanışa göre yüzde 0,50 düşüş gösterdi. İşte, 19 Nisan Salı brent petrol fiyatı…

  • 01
    Brent petrol varil fiyatı yönünü aşağı çevirdi! 19 Nisan 2022 Brent petrol varil fiyatı ne kadar, 1 varil brent petrol kaç dolar?

    Brent petrol varil fiyatı dünyadaki gelişmeler ve Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle dalgalanmaya devam ediyor.  Dün 114,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 113,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,50 düşüş gösterdi.  İşte, 19 Nisan 2022 brent petrol fiyatlarında son durum…
  • 02
    Brent petrol varil fiyatı yönünü aşağı çevirdi! 19 Nisan 2022 Brent petrol varil fiyatı ne kadar, 1 varil brent petrol kaç dolar?

    19 NİSAN BRENT PETROL NE KADAR OLDU?

    Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 112,59 dolardan işlem görüyor.

    Dün 114,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 113,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,50 düşüşle 112,59 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 106,95 dolardan alıcı buldu.
  • 03
    Brent petrol varil fiyatı yönünü aşağı çevirdi! 19 Nisan 2022 Brent petrol varil fiyatı ne kadar, 1 varil brent petrol kaç dolar?

    Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında yaşanan arz endişeleri, Libya'da petrol üretiminin sekteye uğramasıyla derinleşti.

    Libya Ulusal Petrol Kurumu, dün ülkenin güneyindeki Şerara Petrol Sahası'nda oluşan "mücbir sebep" nedeniyle üretimin durduğunu açıkladı. Kurum, pazar günü ülkenin güneyindeki El-Fil Petrol Sahası ile doğudaki Zeytuna Limanı'nda da mücbir sebep bildirerek üretimin ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

    Günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara, Libya'nın en büyük petrol sahası olarak biliniyor.
  • 04
    Brent petrol varil fiyatı yönünü aşağı çevirdi! 19 Nisan 2022 Brent petrol varil fiyatı ne kadar, 1 varil brent petrol kaç dolar?

    Öte yandan, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması ise dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına neden olarak petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

    Çin'in en büyük kenti Şanghay'da Kovid-19 salgınına karşı 28 Mart'ta ilan edilen kapanmayla birlikte Asya ekonomilerinden gelen olumsuz üretim sinyalleri ise fiyatlardaki gerilemeyi destekliyor.
  • 05
    Brent petrol varil fiyatı yönünü aşağı çevirdi! 19 Nisan 2022 Brent petrol varil fiyatı ne kadar, 1 varil brent petrol kaç dolar?

    Uzmanlar, kentte artan vakalar nedeniyle uygulanan kapanmanın kademeli olarak gevşetilmeye başlamasıyla talep yönlü endişelerin de hafiflediğini ifade ediyor.

    Brent petrolde teknik olarak 113,93 ile 115,69 dolar aralığının direnç, 112,17 ile 110,41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
  • 06
    Brent petrol varil fiyatı yönünü aşağı çevirdi! 19 Nisan 2022 Brent petrol varil fiyatı ne kadar, 1 varil brent petrol kaç dolar?

    BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTRE?

    SPK'nın internet sitesinden edinilen bilgiye göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol ile eşdeğerdir (159 litre). Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 4 galon jet yakıtı, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 1,7 galon LPG, 1,7 galon ağır akaryakıt, ve 7,6 galon diğer türevleri üretilebilmektedir. Bütün ham petroller birbirlerine eş değerde değildir

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