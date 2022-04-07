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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 102,19 dolardan işlem görüyor.

Dün 101,22 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,10 artışla 102,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 97,23 dolardan alıcı buldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler ve ABD ile İngiltere’nin başı çektiği bazı Batılı ülkelerin Rusya’ya karşı yaptırımları artırması, piyasadaki arz yönlü riskleri artırarak petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmeleri destekledi.

İngiltere, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarının dondurulmasına ve İngiliz firmalarının Rusya'ya tüm yeni dış yatırımlarının yasaklanmasına karar verdi.

İngiltere, 2022'nin sonuna kadar Rus kömür ve petrolüne olan tüm bağımlılığını sona erdireceğini ve sonrasında ise mümkün olan en kısa sürede gaz ithalatını sonlandıracağını duyurdu. Ayrıca gelecek haftadan itibaren Rusya'nın petrol üretme ve ihraç etme kabiliyetini azaltmak amacıyla bu ülkeye önemli petrol arıtma ekipmanları ve katalizörlerinin ihracatının yasaklanacağı bildirildi.

Öte yandan, Rusya için önemli bir gelir kaynağı olan demir-çelik ürünleri ithalatı da yasaklanırken, 8 oligark daha yaptırım listesine eklendi.

Brent türü petrolün varil fiyatı, IEA’nın küresel petrol piyasalarında yaşanabilecek arz sıkıntılarını gidermeye yönelik 120 milyon varil petrolün daha acil durum rezervlerinden kullanıma açılacağını açıklamasıyla dün 101 dolara kadar gerilemişti. Ancak, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 400 bin varil arttığını duyurması fiyatlardaki düşüşü kısıtladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Asya genelinde Kovid-19 vaka sayılarındaki artış ve bu kapsamda sıkılaştırılan tedbirler de piyasalardaki talep yönlü endişeleri artırarak fiyatlara olumsuz yansıdı.

Brent petrolde teknik olarak 103,82 ile 104,86 dolar aralığının direnç, 101,48 ile 100,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.