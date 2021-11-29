Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Enerji Akaryakıt
ABONE OL

Brent petrolün varil fiyatı 74.38 dolar

Cuma günü 81,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,90 artışla 74,38 dolardan işlem gördü. Fiyatlar, geçen hafta cuma günü yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Güney Afrika'da görülen "Omicron" varyantının küresel ekonomik toparlanmayı ve petrol talebini olumsuz etkileyeceğine yönelik endişelerle sert düşüş göstermişti.

Brent petrolün varil fiyatı 74.38 dolar
AA

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74,38 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 81,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,90 artışla 74,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,30 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar, geçen hafta cuma günü yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Güney Afrika'da görülen "Omicron" varyantının küresel ekonomik toparlanmayı ve petrol talebini olumsuz etkileyeceğine yönelik endişelerle sert düşüş göstermişti.

Petrol fiyatları, söz konusu düşüşün ardından bugün sabahki kar alımlarıyla yükselirken, uzmanlar, piyasa katılımcılarının yeni varyant ve İran nükleer anlaşma müzakerelerinin yeniden başlatılması nedeniyle temkinli olduğunu ifade ediyor.

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında anlaşmayı yeniden canlandırma ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün müzakere edildiği nükleer görüşmelerin yedinci turu bugün başlıyor.

Tarafların masaya yeniden oturacak olması, piyasalarda ABD'nin İran petrolüne yönelik yaptırımlarının kaldırılacağı ve küresel petrol arzına katkı sağlayacağı beklentilerini güçlendiriyor.

ABD'de Joe Biden'ın göreve gelmesiyle 6 Nisan'da Viyana'da başlayan ve 6 tur yapılan nükleer anlaşma müzakerelerine İran'daki hükümet değişikliği nedeniyle ara verilmişti. İran'daki yeni hükümetin görüşmelere yeniden döneceğini açıklamasının ardından AB ile İran arasında ön görüşme niteliğindeki temaslar 14 Ekim'de yeniden başlamış, 3 Kasım'da ise müzakerelerin 29 Kasım'da yeniden başlaması konusunda anlaşıldığı duyurulmuştu.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD, geçen hafta yüksek petrol fiyatlarına karşı, stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolü kullanıma sunacağını açıklamış, rezerv satışı kararının Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Birleşik Krallık ile birlikte alındığını bildirmişti.

Söz konusu hamle, 2022'nin ilk çeyreğinde piyasalarda arz fazlası yaşanması endişelerini beraberinde getirirken, piyasalar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 2 Aralık'ta bir araya geleceği toplantıya odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 74,68 ile 75,51 dolar aralığının direnç, 73,85 ile 73,02 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 11.3 arttı
ENERJİ Petrol ithalatı eylülde azaldı
İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi hizmete girdi - Haberler
ENERJİ İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi hizmete girdi
LPG ithalatı eylülde yüzde 19,4 arttı
ENERJİ LPG ithalatı eylülde arttı
Brent petrolün varil fiyatı 80,14 dolar
ENERJİ Petrol fiyatlarında 'arz endişesi' düşüşü
Elektrik üretimi eylülde yüzde 0,7 arttı
ENERJİ Elektrikte abone sayısı ve kurulu güç arttı
Son dakika: EPDK'dan akaryakıt fiyatı açıklaması
ENERJİ EPDK'dan suç duyurusu
TPAO, Türkali-2 kuyusu 3'üncü rezervuar seviyesindeki akış testini başarıyla tamamladı
ENERJİ Türkali-2'de akış testi başarıyla tamamlandı
Bakan Dönmez: 2022'nin bahar aylarında dördüncü sondaj gemimiz de ekibe dahil olacak
ENERJİ Dördüncü sondaj gemisi geliyor
Pompaya zam gelecek mi?
ENERJİ Pompada zam haberleri yalanlandı
Brent petrolün varil fiyatı 82,33 dolar
ENERJİ Petrol fiyatlarında 'belirsizlik' etkisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.