Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiAkaryakıt
ABONE OL

Brent petrolün varili 56,02 dolar

Dün 56,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 55,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 56,02 dolardan işlem gördü

Brent petrolün varili 56,02 dolar
AA

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 56,02 dolardan işlem görüyor.

Dün 56,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 55,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 56,02 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,98 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklentinin aksine yaşanan düşüşün dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün dün açıkladığı tahminine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 5,3 milyon varil düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 603 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de dün, 11 Ocak'tan bu yana en düşük günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının görülmesi ise talepte toparlanma umutlarını artırdı.

Uygulamaya koydukları sıkı tedbirlerle ay takvimine göre Çin'de yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde salgını kontrol altına almaya çalışan yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri uyarısında bulunuyor.

Çin'deki günlük vaka sayısındaki düşüş eğilimi, ülkede "bahar bayramı" olarak kutlanan ve yüz milyonlarca kişinin seyahat ettiği bu dönemde kısıtlamaların petrol talebini azaltacağı endişelerini hafifleterek fiyatların yükselişini destekledi.

Öte yandan, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısındaki artış nedeniyle alınan tedbirlerin sıkılaştırılması, Avrupa'da uluslararası seyahat kısıtlamalarının tekrar gündeme gelmesi, aşı tedariki konusundaki sıkıntılar ve ABD'de hayata geçirilmesi planlanan 1,9 trilyon dolarlık yeni ekonomik destek paketine ilişkin belirsizlik de petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy Petrol Piyasası Araştırma Müdürü Bjornar Tonhaugen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, petrol talebinin, kısıtlamalar kaldırılıncaya ve Kovid-19 vaka sayısındaki artış hızı yavaşlayana kadar bir süre daha baskı altında kalmaya devam edeceğini ifade etti.

Petrol fiyatlarının, Suudi Arabistan'ın 1 milyon varillik ek üretim kesintisi kararı olmasaydı, mevcut talep eğilimleriyle şu anda çok farklı seviyede olacağını belirten Tonhaugen, "Bu nedenle Suudi Arabistan'ın hamlesi, kesinlikle fiyatların sağlıklı bir seviyede korunmasını sağlayan bir faktör olduğunu kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 56,37 ile 57,32 dolar aralığının direnç, 55,42 ile 54,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Lisanslı elektrik üretiminde en büyük pay doğalgaz santrallerinin oldu
ENERJİElektrikte abone sayısı arttı
Bakan Dönmez: Rüzgar enerjisinde üretim rekoru
ENERJİ'Rüzgar'da üretim rekoru'
LPG ithalatı geçen yılın kasım ayında yüzde 1 arttı
ENERJİLPG üretimi azaldı
Brent petrolün varili 55,27 dolar
ENERJİBrent petrolde düşüş
Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı
ENERJİRüzgarda tüm zamanların rekoru
Petrol ithalatı, kasımda yüzde 3,8 azaldı
ENERJİPetrol ithalatı kasımda azaldı
Doğalgaz faturalarına 10 taksit
ENERJİDoğalgaz faturasına 10 taksit imkanı
Bakan Dönmez, Fatih sondaj gemisisin yeni görevini açıkladı
ENERJİ'Fatih, Şubat'ta sondaja başlayacak'
2020 yılı kasım ayı memnuniyet anketi açıklandı - haberler
ENERJİElektrik şirketlerine karne
Brent petrolün varili 55,31 dolar
ENERJİBrent petrol 55 doların üstünde