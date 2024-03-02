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        Haberler Spor Futbol İngiltere Brentford: 2 - Chelsea: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Brentford: 2 - Chelsea: 2 | MAÇ SONUCU

        Premier Lig'in 27. haftasında Chelsea, Brentford ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 20:02 Güncelleme: 02.03.2024 - 20:02
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        Chelsea 1 puanı son anda aldı!
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        İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Chelsea, Brentford deplasmanına konuk oldu. Mücadele 2-2 sona erdi.

        Chelsea, 35. dakikada Nicolas Jackson ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı. Brentford, ikinci yarıda geri döndü. Ev sahibi ekip, 50. dakikada Mads Roerslev ve 69. dakikada Yoane Wissa'nın attığı gollerle 2-1 öne geçti.

        Chelsea'de 83'te sahneye çıkan Axel Disasi maçın skorunu ve sonucunu 2-2 yaptı.

        Bu sonucun ardından Chelsea 36, Brentford 26 puana yükseldi.

        Premier Lig'in bir sonraki haftasında Chelsea, sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak. Brentford, gelecek hafta Arsenal deplasmanına gidecek.

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