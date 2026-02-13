Brentford - Arsenal: 1-1 (MAÇ SONUCU)
İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, 26. haftada konuk olduğu Brentford'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Madueke ile öne geçen Topçular, Lewis-Potter'ın golüne engel olamadı. Bu sonucun ardından Arsenal ile takipçisi Manchester City arasındaki puan farkı 4'e düştü.
Giriş: 13.02.2026 - 09:59 Güncelleme: 13.02.2026 - 09:59
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Brentford'a konuk olan Arsenal, rakibiyle 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda darbe yedi.
Topçular, ilk yarısı golsüz sona eren maçta 61. dakikada Madueke ile öne geçerken, ev sahibi bu gole 71'de Lewis-Potter ile yanıt verdi.
Arsenal bu sonucun ardından puanını 57'ye yükseltti ve takipçisi Manchester City ile arasındaki puan farkı 4'e düştü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ