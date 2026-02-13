Canlı
        Brentford - Arsenal: 1-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Brentford - Arsenal: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, 26. haftada konuk olduğu Brentford'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Madueke ile öne geçen Topçular, Lewis-Potter'ın golüne engel olamadı. Bu sonucun ardından Arsenal ile takipçisi Manchester City arasındaki puan farkı 4'e düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 09:59 Güncelleme: 13.02.2026 - 09:59
        Arsenal'e Brentford çelmesi!
        İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Brentford'a konuk olan Arsenal, rakibiyle 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda darbe yedi.

        Topçular, ilk yarısı golsüz sona eren maçta 61. dakikada Madueke ile öne geçerken, ev sahibi bu gole 71'de Lewis-Potter ile yanıt verdi.

        Arsenal bu sonucun ardından puanını 57'ye yükseltti ve takipçisi Manchester City ile arasındaki puan farkı 4'e düştü.

        Ana Haber Bülteni - 11 Şubat 2026 (Miçotakis'in Ziyareti Atina'da Nasıl Okundu?)

        Yunanistan Başbakanı'nın ziyareti Atina'da nasıl yankılandı? Türkiye-Yunanistan ilişkileri nasıl seyredecek? Atina'nın ziyaretten beklentisi neydi? İsrail ABD'den İran için ne isteyecek? ABD-İsrail İran'a saldıracak mı? Netanyahu nükleer görüşmeyi bozar mı? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

