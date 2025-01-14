Brentford- Manchester City maçına sayılı saatler kaldı. Son 4 sezonun lig şampiyonu olan Manchester City, oynanan 20 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgiyle 34 puan topladı ve 6. sırada yer aldı. Öte yandan 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlübiyet alan Brentford 27 puanla 11. sırada bulundu. İç saha maçlarında başarılı performans sergileyen Brentford'un, Manchester City karşısında nasıl bir izlenim vereceği ise merak konusu. Peki, Brentford, Manchester City maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...