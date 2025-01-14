Brentford- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Premier Lig'de 21. hafta heyecanı Brentford- Manchester City maçına sahne oluyor. Lig'de alınan kötü sonuçların ardından son 2 maçını kazanan Guardiola'nın öğrencileri, Brentford deplasmanında kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Öte yandan Thomas Frank yönetimindeki Brentford, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu rakibi karşısında puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Kritik karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Brentford- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Brentford- Manchester City maçına sayılı saatler kaldı. Son 4 sezonun lig şampiyonu olan Manchester City, oynanan 20 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgiyle 34 puan topladı ve 6. sırada yer aldı. Öte yandan 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlübiyet alan Brentford 27 puanla 11. sırada bulundu. İç saha maçlarında başarılı performans sergileyen Brentford'un, Manchester City karşısında nasıl bir izlenim vereceği ise merak konusu. Peki, Brentford, Manchester City maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
BRENTFORD- MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?
Brentford- Manchester City maçı 14 Ocak Salı (bugün) 22.30'da oynanacak.
BRENTFORD- MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Gtech Community Stadium'da oynanacak zorlu mücadele beİN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.
CİTY ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Lig'de oynadığı son 2 maçı kazanan Manchester City galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Son olarak FA Cup’ta Salford City karşısında aldığı 8-0’lık farklı galibiyetle moral bulan Pep Guardiola’nın ekibi, eksik oyuncularına rağmen karşılaşmanın favorisi olarak görülüyor.
MANCHESTER CİTY MUHTEMEL 11
Ortega, Lewis, Akanji, Ake, Gvardiol, Kovacic, Foden, De Bruyne, Bernardo Silva, Savinho, Haaland