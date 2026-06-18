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        Haberler Spor Futbol Fransa Brest Teknik Direktörü Eric Roy vefat etti

        Brest Teknik Direktörü Eric Roy vefat etti

        Son yıllarda kanserle mücadele eden Fransız ekibi Brest'in teknik direktörü Eric Roy, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 00:54 Güncelleme:
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        Brest Teknik Direktörü Eric Roy vefat etti!

        Fransa Ligue 1'de yer alan Brest'in teknik direktörü Eric Toy, vefat etti.

        Son üç buçuk yıldır pankreas kanseriyle boğuştuğu öğrenilen Eric Roy'un hastalığını basından gizli tutmayı tercih ettiği ve hastalıkla sessiz bir şekilde mücadele etmek istediği belirtildi.

        BREST KARİYERİ

        2023 yılında Brest'in başına geçen Eric Roy, 2023-24 sezonunda Brest'i Ligue 1'de 3. sıraya ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı.

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