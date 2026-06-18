Brest Teknik Direktörü Eric Roy vefat etti!

İstanbul'da silahlı saldırı! 5 kişi yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da silahlı saldırı gerçekleşti. Parkta duran 5-6 kişilik genç grubuna ateş açıldı. Saldırıda biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi