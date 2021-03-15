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Brezilya’da kaza yapan akaryakıt yüklü tanker patladı: 1 ölü

Brezilya’da seyir halindeki akaryakıt yüklü tanker yol kenarındaki korkuluklara çarptıktan sonra patladı. Kazada tanker sürücüsü hayatını kaybetti

Brezilya’da kaza yapan akaryakıt yüklü tanker patladı: 1 ölü
Brezilya’da akaryakıt yüklü tanker patladı!
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İHA

Kaza, Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletine bağlı Estrela’da bulunan BR 386 otoyolunun 350’nci kilometresindeki Arroio Boa Vista üzerindeki köprüde meydana geldi.

Seyir halindeki akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu korkuluklara çarparak devrildi. Tanker devrilmenin etkisiyle patladı. İHA'nın haberine göre; kazada tanker sürücüsü hayatını kaybetti.

Federal Otoyol Polisi, (PRF) kazanın ardından yolu tamamen trafiğe kapatırken, yangını söndürmek üzere bölgeye askeri itfaiye personeli, Devlet Çevre Koruma Vakfı'na (Fepam) bağlı acil durum ekipleri ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

Kazada şans eseri başka araçlar etkilenmezken, CCR ViaSul tarafından patlamanın etkisi ile köprünün yapısında bozulma olup olmadığı incelenecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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