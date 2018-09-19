Brie Larson'lı Captain Marvel'den ilk fragman yayınlandı

2019'un en çok merak edilen filmlerinden biri olan Captain Marvel'ın ilk resmi fragmanı nihayet yayınlandı.

Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan ve Clark Gregg'in gibi isimlerin başrollerini paylaştığı filmdeki ana karakter Captain Marvel'a Room (Gizli Dünya) filmi ile tanıdığımız ABD'li oyuncu Brie Larson hayat veriyor.

Senaryosunu Meg LeFauve ve Nicole Perlman'ın kaleme aldığı Captain Marvel filmi, 90'lı yıllarda geçiyor ve uzaylı Kree ırkı ile yaşadığı temas sonrası insan üstü güçlere kavuşan savaş uçağı pilotu Carol Danvers, namıdiğer Captain Marvel'in hikayesini anlatıyor.

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Captain Marvel'ın akıl hocasını İngiliz oyuncu Jude Law canlandırırken, insanlığın arasına sızdığında Doktor Minnerva adını alan Kree casusu ve genetikçi Minn-Erva, Gemma Chan ile hayat buluyor.

Brie Larson'ın Marvel evreninin ilk kadın süper kahramanına hayat vereceği filmde, özel güçler kazanan Carol Danvers'ı iki uzaylı ırkının savaşında ortada kalan dünyayı kurtarmaya çalışmasını göreceğiz.

Captain Marvel 8 Mart 2019'da ülkemizde vizyona girecek.