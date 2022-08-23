British Airways binlerce uçuşu daha iptal etti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaz tarifesindeki 600'den fazla gidiş-dönüş uçuşu 29 Ekim'e kadar iptal edilirken gelecek yıl mart ayının sonuna kadar sürecek kış tarifesindeki uçuşlar da yüzde 8 oranında azaltılacak.

10 BİN UÇUŞU ETKİLEYECEK

Söz konusu iptal kararı, yaklaşık 10 bin uçuşu etkileyecek.

Şirket sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin büyük çoğunluğu planlandığı gibi seyahat edecek ve yarım dönem boyunca önemli tatil yerlerini koruyacak olsak da ekimin sonuna kadar başka iptaller yapmamız gerekecek. Ayrıca, bu kış bizimle seyahat eden müşterilerimize, bazı kısa mesafeli uçuşlarımızı birden fazla destinasyonla birleştirmeyi de içerecek programımızdaki bazı ayarlamalar hakkında bildirimde bulunuyoruz."

Sözcü, söz konusu değişikliklerden etkilenecek müşterilere British Airways veya başka bir hava yoluyla alternatif uçuş veya para iadesi seçeneği sunacaklarını da sözlerine ekledi.