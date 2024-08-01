Britney Spears eski sevgilisi Paul Richard Soliz ile görüntülendi

36 yaşındaki Nicole Mancilla, Paul Richard Soliz'in kendisini Britney Spears ile aldattığını, kendisinin 5 çocuğunun ve başka kadınlardan olan diğer çocuklarının nafakalarını ödemediğini söylemişti.

Nicole Mancilla; "O evliydi ve şimdi çocuklarını reddediyor. Britney Spears için çocuklarını ihmal ediyor" demişti.