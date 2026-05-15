Britney Spears'ın, Los Angeles'taki bir restoranda iki arkadaşıyla yemek yerken olay çıkardığı iddia edildi. Pop yıldızının sesini yükselttiği, bağırdığı ve hatta zaman zaman havlama sesi çıkardığı öne sürüldü.

Bir restoran müşterisi, 44 yaşındaki Spears'ın bir ara elinde bıçakla masalarının yanından geçtiğini ve yanlışlıkla birini bıçaklayabileceği korkusunu uyandırdığını iddia etti.

TMZ'nin haberine göre, Amerikalı şarkıcı, bu tuhaf olayın ardından güvenlik ekibi tarafından evine götürüldü.

Spears'ın temsilcisi, akşam yemeği sırasında şarkıcının iddia edilen davranışlarıyla ilgili açıklama yaparak, "Bu tamamen abartılmış bir durum. Britney, asistanı ve korumasıyla sakin bir akşam yemeğinin tadını çıkarıyordu" dedi.

Temsilci ayrıca, "Sadece köpeğinin komşulara havlamasıyla ilgili bir hikaye anlatıyordu. Hiçbir noktada kimseyi bıçakla tehlikeye atmadı. Hamburgerini ikiye kesiyordu" ifadesini kullandı.

"Yaptığı her şeye yönelik bu sürekli saldırı, 20 yıl önce medyanın Britney'i kötü bir insan olarak göstermeye çalıştığı zamankiyle tamamen aynı" diyen temsilci, "Bu, saçmalık ve derhal durdurulması gerekiyor" diye ekledi.

Spearsi mart ayı başında alkollü araç kullanma şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından suçunu kabul etmiş ve 12 Nisan'da bir rehabilitasyon merkezine yatmıştı. Şarkıcı, tedavisinin bitmesinin ardından ilk kez 30 Nisan'da görülmüştü.

Spears'ın yakınları, sanatçının durumunun iyi olduğunu, rehabilitasyonun, kendini toparlaması için harika bir fırsat olduğunu belirtmişti.