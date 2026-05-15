        Britney Spears'ın restoranda olay çıkardığı iddia edildi: Bağırdı, hatta havladı, bıçak salladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 11:12
        "Bağırdı, havladı, bıçak salladı"

        Britney Spears'ın, Los Angeles'taki bir restoranda iki arkadaşıyla yemek yerken olay çıkardığı iddia edildi. Pop yıldızının sesini yükselttiği, bağırdığı ve hatta zaman zaman havlama sesi çıkardığı öne sürüldü.

        Bir restoran müşterisi, 44 yaşındaki Spears'ın bir ara elinde bıçakla masalarının yanından geçtiğini ve yanlışlıkla birini bıçaklayabileceği korkusunu uyandırdığını iddia etti.

        TMZ'nin haberine göre, Amerikalı şarkıcı, bu tuhaf olayın ardından güvenlik ekibi tarafından evine götürüldü.

        Spears'ın temsilcisi, akşam yemeği sırasında şarkıcının iddia edilen davranışlarıyla ilgili açıklama yaparak, "Bu tamamen abartılmış bir durum. Britney, asistanı ve korumasıyla sakin bir akşam yemeğinin tadını çıkarıyordu" dedi.

        Temsilci ayrıca, "Sadece köpeğinin komşulara havlamasıyla ilgili bir hikaye anlatıyordu. Hiçbir noktada kimseyi bıçakla tehlikeye atmadı. Hamburgerini ikiye kesiyordu" ifadesini kullandı.

        "Yaptığı her şeye yönelik bu sürekli saldırı, 20 yıl önce medyanın Britney'i kötü bir insan olarak göstermeye çalıştığı zamankiyle tamamen aynı" diyen temsilci, "Bu, saçmalık ve derhal durdurulması gerekiyor" diye ekledi.

        Spearsi mart ayı başında alkollü araç kullanma şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından suçunu kabul etmiş ve 12 Nisan'da bir rehabilitasyon merkezine yatmıştı. Şarkıcı, tedavisinin bitmesinin ardından ilk kez 30 Nisan'da görülmüştü.

        Spears'ın yakınları, sanatçının durumunun iyi olduğunu, rehabilitasyonun, kendini toparlaması için harika bir fırsat olduğunu belirtmişti.

        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        İddia: Otobüs şoförü uyudu... Kapı koptu muavin uçtu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kaleye sürpriz iddia!
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Cannes'da bebek müjdesi
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
