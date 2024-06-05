Brooklyn ve Romeo Beckham kardeşlerin lüks otomobil turu
David ve Victoria Beckham çiftinin oğulları Brooklyn ve Romeo, retro lüks otomobilleriyle Beverly Hills çevresinde tur atarken tüm bakışları üzerlerinde topladı
David ve Victoria Beckham çiftinin dört çocuğundan ikisi, Brooklyn Beckham (25) ve Romeo Beckham (21), Brooklyn'in özel retro mavi lüks otomobiliyle Beverly Hills çevresinde tur attı.
Emekli İngiliz milli takım futbolcusu David Beckham ve moda tararımcısı Victoria Beckham'ın büyük çocukları, üstü açık otomobil gezintisi esnasında diğer araçlardaki yolcuların dikkatini çekti.
İki kardeş, elektrikli olarak modifiye edilen retro otomobille turun ardından lüks bir restoranda akşam yemeği yedi.
Brooklyn Beckham, ABD'li milyarder Nelson Peltz'in oyuncu kızı Nicola Anne Peltz ile 2022'den bu yana evli.
Romeo Beckham da beş yıl birliktelik yaşadığı model Mia Regan ile şubat ayında ayrıldı.
David ve Victoria Beckham çiftinin ayrıca Cruz (19) adında bir oğlu ve Harper (12) adında bir kızı var.