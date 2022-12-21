DEDE OLUYOR

"BABAM ERKEK TORUN SAHİBİ OLMAK İSTİYOR" DEMİŞTİ

Rumer Willis, daha önce verdiği bir röportajda babasının dede olmak için gün saydığını ve özellikle erkek torun sahibi olmak istediğini söylemişti.

Babasının ailede çok fazla kadın olduğu için erkek enerjisine ihtiyacı olduğunu belirten Willis, "Beş kızı var, gerçekten çok fazla kadın enerjisi var. Onu anlıyorum" demişti.