        Bruno Fernandes: Manchester United beni göndermek istedi - Futbol Haberleri

        Bruno Fernandes: Manchester United beni göndermek istedi

        Manchester United'ın Portekizli orta sahası Bruno Fernandes, "Geçtiğimiz transfer döneminde yönetim beni göndermek istedi" dedi.

        Giriş: 16.12.2025 - 16:31 Güncelleme: 16.12.2025 - 16:31
        "Manchester United beni göndermek istedi"
        İngiliz ekibi Manchester United'n orta saha oyuncularından Bruno Fernandes, Portekiz televizyonu Canal 11'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        "SEVGİNİN KARŞILIKLI OLDUĞUNU HİSSEDİYORDUM"

        Manchester United'dan ayrılabileceğini dile getiren Portekizli yıldız, "Kulübe 'Gitmek istiyorum, antrenmana çıkmak istemiyorum, 20 ya da 30 milyon euroya gideyim ki diğer tarafta daha fazla kazansınlar' diyebilirdim. Ama bunu hiç yapmadım. Kendimi böyle bir pozisyonda hiç görmedim, çünkü kulübe duyduğum sevginin karşılıklı olduğunu hissediyordum" ifadelerini kullandı.

        "KULÜP BENİ GÖNDERMEK İSTEDİ"

        Fernandes, "Kulübün beni göndermek istediğini düşünüyorum, bu benim kafamda net. Bunu yöneticilere de söyledim ama bence bu kararı alacak cesareti gösteremediler. Kalma kararı aldım ve bunda ailevi nedenler de etkiliydi ama en önemlisi kulübü gerçekten seviyorum" açıklamasını yaptı.

        "BENİMLE İLGİLİ ELEŞTİRİLECEK HİÇBİR ŞEY YOK"

        Ruben Amorim ile yaptığı konuşmanın kalmasında etkili olduğunu dile getiren Portekizli yıldız, "Ancak kulüp cephesinden bana yansıyan duygu biraz şuydu: 'Gidersen, bizim için çok da sorun olmaz.' Bu beni çok incitiyor. Hatta incitmekten de öte, üzüyor. Çünkü benimle ilgili eleştirilecek hiçbir şey yok. Her zaman hazırım, iyi ya da kötü fark etmez, her zaman oynarım. Elimden gelenin en iyisini veririm. Sonra etrafına bakıyorsun; kulübü bu kadar sahiplenmeyen, bu kadar savunmayan oyuncular var. İşte bu insanı gerçekten üzüyor" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

