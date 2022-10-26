Bruno Genesio: Bizi cehennem bekliyor!

Genesio, "Bu maç sizin için gerçek bir sınav mı?" şeklinde gelen soruya, "Bu, takımın ilerlemesinde ek bir adım. İyi takımlara karşı çok iyi deplasman maçları oynayabileceğimizi gösterdik. Takımımdan beklediğim şey, oyunumuzu oynamaya devam etmek." diye cevap verdi.

"BİZİ BİR CEHENNEM BEKLİYOR"

"Tüm Avrupa kupası maçları heyecan verici. Bunlar her alanda seviyemizi yükseltmemiz gereken maçlar" diyen Fransız teknik adam, daha önce Türkiye'ye rakip olarak gelmesi ve atmosferin sorulması üzerine, "Evet, Türkiye'de atmosfer çok ateşli. Bizi bir cehennem bekliyor. Türkiye'de, Beşiktaş'ta atmosfer çok ateşliydi. Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçı oynamıştık. Bunlar güzel anılar. Çok ateşli bir taraftar kitlesi var ama aynı zamanda saygılılar. Tribünlerde olanlara değil, sahada oyunumuza odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE, BİRAZ BİZİM GİBİ"

Basın mensuplarının, Fenerbahçe ile oynadıkları ilk maçtan sonra gelişme kaydettiği hatırlatılan Genesio, "Fenerbahçe, biraz bizim gibi. İyi sonuçlar aldığınızda, birikin ve sizi daha fazlasını denemeye zorlayan bir güven de vardı. Liglerinde liderliğe yükseldiler. Çok olumlu gidiyorlar, bizim gibi. Bu yüzden dengeli bir maç bekliyorum." dedi.

"BU MAÇ ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL"

56 yaşındaki teknik adam, son olarak, "Bu sezon başından beri sizin için en önemli maç mı?" sorusuna ise, "Hayır. Biz zaten gruptan çıkmayı garantiledik. Grupta son iki maç, biz zaten Dünya Kupası'ndan sonra yeniden Avrupa'da oynayacağımızı biliyoruz. Bu ulaştığımız önemli bir hedef. Bu karşılaşma, sezonun ilk bölümünün en önemli maçı değil. Sezonun bu ilk bölümünün en önemli maçlarının hangileri olduğunu biliyorum" diye cevap verdi.