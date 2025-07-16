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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bruno Petkovic resmen Kocaelispor'da! - Futbol Haberleri

        Bruno Petkovic resmen Kocaelispor'da!

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Bruno Petkovic ile ön protokol imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 19:55 Güncelleme: 16.07.2025 - 19:55
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        Kocaelispor Petkovic'i duyurdu!
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        Kocaelispor, Bruno Petkovic ile ön protokol imzaladığını duyurdu. Kocaelispor, yaptığı yazılı açıklama ile Hırvat forvet oyuncusu Bruno Petkovic ile ön protokol imzaladığını açıkladı.

        Açıklamada, “Profesyonel futbolcu Bruno Petkovic ile kulübümüz arasında futbolcunun sağlık kontrolünden başarılı bir şekilde sonuçlanması şartına bağlanmış ön protokol imzalanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup, sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması koşulu ile kulübümüz ve futbolcu arasında 2+ 1 yıllık sözleşme imzalanacaktır” ifadelerine yer verildi.

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