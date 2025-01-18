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        Haberler Yaşam Bu akşam atıştırmalıkları sizi zayıflatıyor! Diyet sürecinizde uyumadan önce tüketebileceğiniz 5 gıda!

        Diyet sürecinizde uyumadan önce tüketebileceğiniz 5 gıda!

        Kilo vermek isterken gece yeme krizlerini kontrol altına almak zor olabilir. Ancak doğru seçimler yaparak gece atıştırmalıklarınızı faydalı hale getirebilir ve sabah daha enerjik uyanabilirsiniz. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 17:30 Güncelleme: 18.01.2025 - 17:30
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        Gece atıştırmalıkları, kilo verme sürecinde genellikle eleştirilen bir konu olsa da doğru gıdalarla bu alışkanlığı faydalı bir hale getirmek mümkün. Gece tüketilen dengeli bir atıştırmalık, gece boyunca metabolizmanızı destekleyebilir, açlık hissini azaltabilir ve sabah daha enerjik uyanmanıza yardımcı olabilir.

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        GECE ATIŞTIRMALIKLARININ ÖNEMİ

        Gece yeme alışkanlığı genellikle kilo alımıyla ilişkili olarak görülse de, düzgün bir şekilde yapıldığında bu durum tersi bir etki yaratabilir. Yatmadan önce hafif bir atıştırmalık tüketmek, gece boyunca açlık hissini kontrol altında tutabilir ve sabah saatlerinde fazla yeme riskinizi azaltabilir. Özellikle protein ve lif içeren gıdalar, hem tokluk hissi sağlar hem de kas onarımını destekler. Ayrıca, metabolizmanızı uykuda dahi çalıştırır.

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        1. YOĞURT

        Yoğurt, yatmadan önce tüketilebilecek en iyi atıştırmalıklardan biridir. Yüksek protein ve düşük kalori içeriği ile tok tutar. Ayrıca içerdiği triptofan amino asidi sayesinde uyku kalitesini iyileştirir. Sindirim sistemi problemleri olanlar için yoğurt, gece boyunca sindirimi destekleyebilir. Özellikle sade yoğurt tercih ederek şeker tüketimini azaltabilirsiniz.

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        2. LOR PEYNİRİ

        Lor peyniri, protein oranı yüksek, karbonhidrat oranı ise düşük bir seçenektir. Kas onarımını destekler ve gece boyunca yağ yakımına yardımcı olur. Yapılan bir çalışmaya göre, uyumadan önce tüketilen sadece 2 yemek kaşığı lor peyniri metabolizmayı hızlandırabilir.

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        3. BADEM

        Badem, gece atıştırmalıkları için besleyici bir alternatiftir. Sağlıklı yağlar, lif ve protein içeriği sayesinde tok tutar ve gece boyunca kasları onarır. Özellikle tuzsuz, ıslanılmış badem tüketmek, kilo verme sürecini destekleyebilir.

        6

        4. KİVİ

        Kivi, düşük kalorili ve yüksek lif içeriği ile tatlı krizlerini gidermek için harika bir tercihtir. C vitamini ve E vitamini açısından zengin olan kivi, bağışıklık sisteminizi desteklerken uyku kalitenizi de artırabilir. Bir dilim kivi, tatlı ihtiyacınızı karşılarken vücudunuza faydalı besinler sunar.

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        5. PAPATYA ÇAYI

        Papatya çayı, rahatlamaya ve daha iyi bir uyku kalitesine yardımcı olur. Daha iyi uyku, kilo verme sücretinde büyük bir fark yaratabilir. Vücudun sakinleşmesini ve gece boyunca yağ yakımını destekleyen papatya çayı, yatmadan önce içilebilecek ideal bir içecektir.

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