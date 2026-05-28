Bu akşam Sevdiğim Sensin var mı, yok mu? Bugün Sevdiğim Sensin yeni bölüm yayınlanacak mı?
Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sevdiğim Sensin'in bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı haftası nedeniyle televizyon kanallarının yayın akışında yapılan değişiklikler, dizinin yeni bölüm durumunu da merak konusu haline getirdi. 28 Mayıs Perşembe günü diziyi izlemek isteyen seyirciler, "Bu akşam yeni bölüm var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sevdiğim Sensin bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek? İşte 28 Mayıs 2026 Star TV yayın akışı ve detaylar…
Kurban Bayramı haftasıyla birlikte televizyon kanallarının yayın akışında yaşanan değişiklikler, sevilen dizilerin akıbetini de merak ettiriyor. Bu yapımlardan biri olan Star TV’nin dikkat çeken dizisi Sevdiğim Sensin’in bu akşam ekranda olup olmayacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. 28 Mayıs Perşembe günü için planlarını dizinin yeni bölümüne göre yapmak isteyen seyirciler, “Sevdiğim Sensin bu akşam var mı?” sorusuna yanıt arıyor. Yayın akışındaki bayram düzenlemesi nedeniyle dizinin yeni bölüm tarihi de gündeme geldi. Peki, Sevdiğim Sensin bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ileri bir tarihe mi ertelendi? İşte 28 Mayıs 2026 Star TV yayın akışı ve merak edilen tüm detaylar…
SEVDİĞİM SENSİN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Star TV’nin güncel yayın akışına göre Sevdiğim Sensin dizisi, 28 Mayıs 2026 akşamı yeni bölümüyle değil, tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
SEVDİĞİM SENSİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümünün 4 Haziran’da yayınlanması bekleniyor.
STAR TV YAYIN AKIŞI 28 MAYIS 2026
07:00 - İstanbullu Gelin
09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 - Aramızda Kalsın
19:00 - Star Haber
20:00 - Sevdiğim Sensin
23:00 - Kurtuluş Son Durak
00:45 - Kurtuluş Son Durak
03:00 - İstanbullu Gelin
05:00 - Dürüye'nin Güğümleri