        Bu akşam Taşacak Bu Deniz var mı, yok mu? Bugün Taşacak Bu Deniz yeni bölüm yayınlanacak mı?

        TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın yer aldığı yapımın yayın durumu, Kurban Bayramı haftası nedeniyle değişen yayın akışıyla birlikte gündeme geldi. Dizinin takipçileri, bu akşam yeni bölüm olup olmadığını ve olası erteleme durumunu araştırıyor. Peki, Taşacak Bu Deniz bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ileri bir tarihe mi kaldı? İşte güncel TV yayın akışıyla birlikte merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 18:07 Güncelleme:
        Bayram haftası nedeniyle televizyon kanallarının yayın akışlarında yapılan değişiklikler, Taşacak Bu Deniz dizisinin izleyicilerini de meraklandırdı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal’ın yer aldığı yapımın bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Özellikle bayram dolayısıyla dizilere ara verilip verilmediği gündemdeyken, izleyiciler bu akşam yeni bölüm olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki, Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte merak edilen ayrıntılar…

        BU AKŞAM TAŞACAK BU DENİZ VAR MI, YOK MU?

        TRT 1’in güncel yayın akışına göre Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü 29 Mayıs 2026 Cuma akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

        TRT 1 YAYIN AKIŞI 29 MAYIS 2026 CUMA

        05.03 - İstiklal Marşı

        05.05 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye (Tekrar)

        06.00 - Balkan Ninnisi (Tekrar)

        09.00 - Rafadan Tayfa Dehliz Macerası | Türk Sineması (Tekrar)

        10.30 - Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 - Seksenler (Tekrar)

        14.05 - Benim Adım Melek (Tekrar)

        17.45 - Lingo Türkiye

        19.00 - Ana Haber

        20.00 - Taşacak Bu Deniz

        00.15 - Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)

        02.40 - Benim Adım Melek (Tekrar)

        TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Kızını kurtarmak için Volkov’a kızıyla evleneceğini söyleyen Adil, perde arkasında çok daha büyük bir plan kurar ve Timur Volkov’u alt ederek çok büyük bir düşman kazanır. Ama o sayede kızının yerini öğrenir. Kızını öldürmesin diye Şerif’e gitmek isteyen ve Adil’in Eleni’yi kurtarma planını çok riskli bulan Esme, Adil’e rest çeker. Birbirine öfkeli iki sevdalının arasındaki kavgayı Esme kazanır. Ancak Adil de aynı tekneye binecekken vurulur.

        Zarife, Adil’i ortadan kaldırdıktan sonra Esme’yi de yok etmek için Şerif’e yirmi yıl önce onu ihbar edenin Esme olduğunu söyler. Şerif, Esme’nin gözleri önünde Eleni’nin öldürülmesi için emir verir. Ama herkes her şeyin bittiğini sanırken, yazgılarını değiştirmek için emek verenler, kavuşmayı hak edeceklerdir.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Trump: Son dakika için toplanacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Aşıklar Göcek'te
