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        Haberler Kısayol Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? 18 Mayıs Cumartesi 2024 Gönül Dağı, Yabani, Güldür Güldür Show ekranda!

        Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? 18 Mayıs Cumartesi televizyon rehberi

        Hafta sonunda dinlenmek ve televizyon keyfi yapmak isteyen vatandaşlar için televizyon rehberi oluşturduk. Bu akşam birçok kanalda dizi, film ve eğlence programlarının yeni bölümü yayınlanacak. İşte, 18 Mayıs 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile akşama izleyebileceğiniz yapımlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 10:26 Güncelleme: 18.05.2024 - 10:26
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        GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

        SHOW TV'nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show bu akşam 20.00'de ekranlarda.

        GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DA BUGÜN

        Güldür Güldür Show'un 374. Bölümünde; Muhalif haber spikeri Mesut yazlıkçıların olduğu bir siteye taşınmıştır. Site sakinleri Mesut'u hayranlık ile karşılar ve yakasını bırakmazlar. Evine gitmeye çalışan Mesut’a izin vermeyen site sakinleri sonunda sert bir tepki ile karşılaşır.

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kızılcık Şerbeti

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Yerli Sinema Güler misin Ağlar mısın?

        15:00 Bahar

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Yabancı Sinema Öldürme Arzusu

        01:30 Kızılcık Şerbeti

        04:15 Aziz

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        ALLAH YAZDIYSA BOZSUN

        Allah Yazdıysa Bozsun filmi bu akşam saat 20.00'de ilk kez Kanal D'de ekranlara gelecek.

        FİLM KONUSU NEDİR?

        Allah Yazdıysa Bozsun, rüyasında arkadaşının nişanlısıyla evlendiğini gören genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Irmak, aşkta yüzü gülmeden 30'lu yaşlarına gelen genç bir kadındır. Onun hayatı, ilk defa kaldığı bir evde yastığının altına anahtar koymasıyla bambaşka bir hal alır. Rüyasında en yakın arkadaşı olan Eliz'in nişanlısı Burak ile evlendiğini gören Irmak, bu korkunç rüyayı aklından çıkarmaya çalışır. Ancak rüyada gördüklerinin akabinde Irmak kendisini beklenmedik durumların içinde bulur.

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Afili Aşk

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda’nın Mutfağı

        14:00 Arka Sokaklar

        16:00 İnci Taneleri

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Yerli Sinema Allah Yazdıysa Bozsun

        22:15 Yerli Sinema Allah Yazdıysa Bozsun

        00:30 Arka Sokaklar

        03:00 Siyah Beyaz Aşk

        04:00 Müzik Arası

        04:45 Bodrum Masalı

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        GÖNÜL DAĞI

        TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 139. bölümü bu akşam 20.00'de yayınlanacak.

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:20 Beni Böyle Sev

        07:00 Yerli Sinema Parmak Damgası

        08:10 Perihan Abla

        09:10 Lingo

        10:30 Hayallerinin Peşinde

        12:10 Yaşam Başka Yerde

        12:30 Kara Ağaç Destanı

        16:15 Mahsuni

        17:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı

        00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01:50 Kara Ağaç Destanı

        04:15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

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        KIRIMLI

        Star Tv'de bu akşam saat 20.00'de yerli sinema olan Kırımlı filmi yayınlanacak.

        KIRIMLI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Cengiz Dağcı’nın Korkunç Yıllar adlı romanından beyazperdeye aktarılan film, II. Dünya Savaşı sırasında Alman esir kamplarında rehin alınan Tatarlı esirlerin yaşadıkları insanlık dramını ve çektikleri acıları konu alıyor. Kırım'da yaşayan Sadık Turan savaş başlayınca diğer Kırım Türkleri gibi askere alınır ve cepheye gider. Savaş esnasında Almanlara esir düşer ve Almanca biliyor olması nedeniyle bulunduğu esir kampında irtibat görevlisi olarak çalışmaya başlar. Kısa süre sonra Almanların, Kırım'ı Ruslardan kurtarıp özgürleştirme vaadiyle Türklerden oluşan birlik kurma planına dahil olarak Alman ordusunda görev almaya başlar. Ancak bunun bir oyun olduğunu fark eden Sadık artık gerçek Kırım kurtuluşu için harekete geçecek ve bu esnada hayatının aşkı Maria ile de tanışacaktır.

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

        09:30 Özlem Denizmen İle Para Durumu

        10:30 Hanım Köylü

        13:00 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        16:00 Güzel Köylü

        18:15 Ana Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Yerli Sinema Kırımlı

        22:30 Yerli Sinema Son Kale Hacıbey

        00:30 Yerli Sinema Kırımlı

        03:00 Yerli Sinema Son Kale Hacıbey

        04:15 Baba Ocağı

        05:30 Güzel Köylü

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        SON KALE HACIBEY

        Star TV'de saat 22.30'da Son Kale Hacıbey isimli yerli film olacak.

        18. yüzyıl sonlarında yaşanan Osmanlı-Rus Savaşı sırasında geçen filmde, Hacıbey Kalesi'ne yapılan kuşatmaya odaklanılıyor. XVIII. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu ve Tuna Siçi, Rusya ile savaş içindedir. İki taraf da son kalan Hacıbey kalesini ele geçirmeye çalışır. Tuna Siçi, savaşın gidişatı için önemli bilgiler içeren bir mektup ile Andrey adlı Kozak’ı kale komutanı Ahmet Paşa’ya gönderir. Ahmet Paşa’nın Sultan üzerindeki etkisi düşünülerek, mektubun deniz yoluyla sultana iletileceği düşünülür. Ancak bu sırada Hacıbey’in ele geçirilerek, Ahmet Paşa zindana atılır. Bu saldırıdan tek kurtulan paşanın Ukraynalı bir kadından olan tek kızı Fatma olur. Paşa, kızının üzüm bağlarının olduğu gizli bir köye gönderilmesini ister. Yolculuk sıradan Rus askerlerinin saldırısına uğrayan Fatma, Andrey’in sayesinde kurtulur. Kendisine yardım ederken yaralanan Andrey’i üzüm bağına getiren Fatma, onun iyileşmesine yardımcı olur. İyileşmesinin ardından yola devam etmeyi planlayan Andrey, Fatma’nın Hacıbey’in ele geçirildiğini söylemesiyle planını değiştirir.

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        KARDEŞLERİM

        Kardeşlerim dizisi bu 129. bölümüyle akşam saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek.

        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Polis tarafından gözaltına alınan Aybike ile Yasmin, büyük bir korkuyla karşı karşıya kalırlar. Duruma hemen müdahale eden Şevval ve Akif, Gökhan'ı gömdükleri yerde büyük bir şaşkınlığa uğrarlar. Süsen'le ayrılmalarının şokunu yaşayan Ömer'in, kolay kolay vazgeçmeye niyeti yoktur. Orhan'ın evinden ayrılan Ayten ile Cansu, Orhan'ı kıskandıracak bir yere yerleşirler. Hamile olduğunu öğrenen Nebahat, durumu Akif'le paylaşıp paylaşmamak arasında kalır. Ayaz'ın, Cansu'ya karşı beklenmedik hamlesi, Sarp'ın gözünü iyice döndürür. Ataman Koleji'nde sürpriz bir yarışma düzenlenirken, Tolga'nın taksisiyle pikniğe giden çocukları, dönüş yolunda hiç ummadıkları bir manzara karşılar.

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Safir

        07:30 ATV’de Hafta Sonu

        10:00 Yabancı Sinema Şirinler 2

        12:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

        15:30 Aldatmak

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kardeşlerim

        00:20 Aldatmak

        03:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

        05:40 Safir

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        YABANİ

        NOW'da yayınlanan Yabani dizisi bu akşam saat 20.00'de 34. bölümüyle seyirci ile buluşacak.

        SON BÖLÜMDE NE OLDU?

        Rüya bütün çabalara rağmen bulunamamaktadır. Yaman için dünya durur. Yanında Rüya olmayacaksa bu savaşı sürdürme arzusu da tükenecektir. Neslihan ve Güven’in tek amacı, oğullarını ayakta tutmaya çalışmak olur.

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Ekonomi Arası

        11:20 Memet Özer ile Mutfakta

        12:15 Kamera Arkası

        13:00 Yabani

        15:45 Kızıl Goncalar

        19:00 Now Ana Haber

        20:00 Yabani

        00:15 Kirli Sepeti

        03:00 Ruhun Duymaz

        05:00 Kefaret

        06:00 Bay Yanlış

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        SURVIVOR

        Survivor All Star bu akşam 20.00'de TV8'de yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Yarışma programından en son elenen isim Aleyna oldu.

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:45 Süper Bir Takım

        08:00 Türkiye’nin Doktorları

        09:00 Bir Yemek Olsan

        10:00 Gazete Magazin

        14:15 Cevap Ver Türkiye

        16:30 Çarkıfelek

        20:00 Survivor All Star 2024

        00:15 Survivor Ekstra

        02:30 Gazete Magazin

        05:00 Dizi

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