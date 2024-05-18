KIRIMLI

Star Tv'de bu akşam saat 20.00'de yerli sinema olan Kırımlı filmi yayınlanacak.

KIRIMLI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Cengiz Dağcı’nın Korkunç Yıllar adlı romanından beyazperdeye aktarılan film, II. Dünya Savaşı sırasında Alman esir kamplarında rehin alınan Tatarlı esirlerin yaşadıkları insanlık dramını ve çektikleri acıları konu alıyor. Kırım'da yaşayan Sadık Turan savaş başlayınca diğer Kırım Türkleri gibi askere alınır ve cepheye gider. Savaş esnasında Almanlara esir düşer ve Almanca biliyor olması nedeniyle bulunduğu esir kampında irtibat görevlisi olarak çalışmaya başlar. Kısa süre sonra Almanların, Kırım'ı Ruslardan kurtarıp özgürleştirme vaadiyle Türklerden oluşan birlik kurma planına dahil olarak Alman ordusunda görev almaya başlar. Ancak bunun bir oyun olduğunu fark eden Sadık artık gerçek Kırım kurtuluşu için harekete geçecek ve bu esnada hayatının aşkı Maria ile de tanışacaktır.

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:30 Özlem Denizmen İle Para Durumu

10:30 Hanım Köylü

13:00 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

16:00 Güzel Köylü

18:15 Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Sinema Kırımlı

22:30 Yerli Sinema Son Kale Hacıbey

00:30 Yerli Sinema Kırımlı

03:00 Yerli Sinema Son Kale Hacıbey

04:15 Baba Ocağı

05:30 Güzel Köylü