KIZILCIK ŞERBETİ 63. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 63. bölümünde; Görkem’in, Ömer ile buluştuğunu öğrenen Fatih, her ne kadar amcasından şüphelenmese de onu kontrol etmek isteğinin de önüne geçemez. Kıvılcım yeni işine adapte olmaya çalışmakta, bu konuda en büyük yardımı da Ömer’den görmektedir. Nursema’nın yeni bir ilişkiye girme konusundaki tereddütleri Rüzgar’ı çileden çıkarmaktadır. İşi hızlandırmak için yaptığı tüm çabalar boşa gitmektedir. Sonunda dayanamayıp konuşmak için Abdullah’ın yanına gider.