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        Haberler Yaşam Bu da ekran bağımlısı kedi!

        Bu da ekran bağımlısı kedi!

        Kars'ta 5 yaşındaki sahibi Asel ile birlikte sürekli çizgi film ve oyunlar izleyen kedi, ekran bağımlısı oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:15 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:15
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        Bu da ekran bağımlısı kedi!
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        Kars'ın Merkez'e bağlı Bulanık köyündeki Bücür isimli kedi, 5 yaşındaki sahibi Asel Aydın ile birlikte sürekli cep telefonu ve bilgisayardan çizgi film ve oyunlar izliyor.

        Gündüzleri sahibi Asel ile birlikte film izleyen kedi, akşam 5 yaşındaki Asel'in uyumasının ardından videolar izlemeyi çok seviyor.

        Ekran bağımlısı olan Bücür, köyün de maskotu oldu.

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        #teknoloji bağımlısı kedi
        #kars
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