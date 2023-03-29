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Bu doğal yağlar yaşlanmayı geciktiriyor ve cildi yeniliyor

Yaşlanmak, oldukça normal bir süreçtir ve bu süre içerisinde cilt kalitesini kaybetmeye başlar. Ancak yaşlanmayı geciktiren doğal yağların dâhil edildiği bir cilt bakım rutini, cildin her yaşta ışıltısını korumasını sağlar.

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  • Bu doğal yağlar yaşlanmayı geciktiriyor ve cildi yeniliyor

    JOJOBA YAĞI

    Antioksiodan özellikleri sayesinde jojoba yağı, yaşlanma belirtilerini yavaşlatmaya ve cildinizin esnekliğini artırmaya yardımcı olur.
  • Bu doğal yağlar yaşlanmayı geciktiriyor ve cildi yeniliyor

    ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI

    Üzüm çekirdeği yağı, antioksidanlar açısından zengindir. Cilt hasarını, yaşlanma belirtilerini önlemeye yardımcı olur; ciltteki kolajen seviyesini ve elastikliği artırır.
  • Bu doğal yağlar yaşlanmayı geciktiriyor ve cildi yeniliyor

    ÇAY AĞACI YAĞI

    Çay ağacı yağı; kırmızı ve iltihaplı cildi yatıştırmaya yardımcı olan anti-inflamatuar özellikler içerir. Ayrıca besleyici özellikleri sayesinde cildinizin genç görünmesini sağlar.
  • Bu doğal yağlar yaşlanmayı geciktiriyor ve cildi yeniliyor

    HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

    Hindistan cevizi yağı; cildi nemlendirmeye, kolajeni artırmaya, hücre yenilenmesine ve cilt elastikliğini desteklemeye yardımcı olan özellikler içerir.
  • Bu doğal yağlar yaşlanmayı geciktiriyor ve cildi yeniliyor

    ARGAN YAĞI

    Antioksidanlar, omega 3 ve 6 ayrıca A ve E vitaminleri açısından zengin olan argan yağı; esnekliği artırmak, cildi nemlendirmek, ince çizgileri ve kırışıkları en aza indirmek için idealdir.

    Uyarı; Bu yağlar, doğal olsa da alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kullanmadan önce cildinizde test edin ve doktorunuza başvurun. 

    Kaynak: Health Shots

 

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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