ARGAN YAĞI

Antioksidanlar, omega 3 ve 6 ayrıca A ve E vitaminleri açısından zengin olan argan yağı; esnekliği artırmak, cildi nemlendirmek, ince çizgileri ve kırışıkları en aza indirmek için idealdir.

Uyarı; Bu yağlar, doğal olsa da alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kullanmadan önce cildinizde test edin ve doktorunuza başvurun.

Kaynak: Health Shots