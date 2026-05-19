Bu fırın 300 yıldır sönmedi! Üç asırdır aynı yemekleri sunuyorlar: Madrid'in efsane mekanı Sobrino de Botín'in sırrı ne?
Tam 300 yıldır aynı sokakta, aynı fırında, aynı tariflerle hizmet veriyor. Madrid'in göbeğindeki Sobrino de Botín, Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en eski restoranı unvanını kimseye kaptırmıyor. İşte üç asırlık efsanenin perde arkası…
MADRİD'İN KALBİNDE ÜÇ ASIRLIK BİR LEZZET DURAĞI
İspanya'nın başkenti Madrid'in tarihi Cuchilleros Sokağı'nda yer alan Sobrino de Botín, Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın kesintisiz hizmet veren en eski restoranı olarak tescillenen bir lezzet anıtı.
1725 yılında kapılarını açan mekân, geçtiğimiz aylarda 300. yaşını kutladı. Restoranın bulunduğu dört katlı binanın temelleri ise 1590'a, yani Kral II. Felipe'nin Madrid'i başkent ilan etmesinden yalnızca otuz yıl sonrasına uzanıyor.
FRANSIZ AŞÇININ YEĞENİNDEN KALAN MİRAS
Mekânın hikâyesi, saray mutfağında çalışmak üzere Madrid'e gelen Fransız aşçı Jean Botín ile başlıyor. Botín'in yeğeni Cándido Remis, 18. yüzyılın başında bu binayı satın alarak yorgun tüccarlara sıcak yemek sunan küçük bir han işletmeye başladı.
İspanyolca "Botín'in Yeğeni" anlamına gelen Sobrino de Botín adı da buradan geliyor. Restoran, 1930'dan bu yana González ailesinin elinde ve bugün işletmenin başında ailenin üçüncü kuşağı bulunuyor.
ÜÇ YÜZYILDIR HİÇ SÖNMEYEN FIRIN
Botín'in en büyük efsanesi, kuruluşundan bu yana hiç söndürülmeyen meşe odunlu döküm fırını. Bu fırın, ne İspanya İç Savaşı sırasında, ne de tüm dünyanın eve kapandığı koronavirüs günlerinde alevini kaybetti.
Mekânın imza yemeği olan "cochinillo asado" hâlâ aynı tariflerle ve aynı fırında pişiriliyor. İkinci klasik lezzet ise yumurtalı, sarımsaklı ekmek çorbası "sopa de ajo".