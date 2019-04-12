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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girdi

KAPI

Nihat Durak'ın yönetmenliğini yaptığı ve Kadir İnanır'ın başrolünde yer aldığı Kapı, izleyici ile buluştu. Mardin'den Berlin'e göçmüş Süryani bir ailenin, gelen bir telefon üzerine memleketlerine yaptıkları seyahati odağına alan filmde, Kadir İnanır'a başrolde Vahide Perçin, Aybüke Pusat, Timur Acar, Özgün Çoban, Menderes Samancılar ve Erdal Beşikçioğlu eşlik etti.