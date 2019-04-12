- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girdi
KAPI
Nihat Durak'ın yönetmenliğini yaptığı ve Kadir İnanır'ın başrolünde yer aldığı Kapı, izleyici ile buluştu. Mardin'den Berlin'e göçmüş Süryani bir ailenin, gelen bir telefon üzerine memleketlerine yaptıkları seyahati odağına alan filmde, Kadir İnanır'a başrolde Vahide Perçin, Aybüke Pusat, Timur Acar, Özgün Çoban, Menderes Samancılar ve Erdal Beşikçioğlu eşlik etti.
Dram türündeki filmde Süryani bir ailenin reisi olan Yakup karakterini canlandıran Kadir İnanır, 7 yıl sonra ilk kez bir sinema filminde rol almış oldu.
ALTIN ELDİVEN
Fatih Akın'ın, Heinz Strunk'ın 2016 yılında yayımlanan aynı adlı kitabından uyarladığı Altın Eldiven, 1970'li yıllarda Hamburg'da dört kadını öldüren ve öldüreceği kişileri Zum Goldenen Handschuh adlı bardaki kişiler arasından seçen seri katil Fritz Honka'nın hikayesine odaklanıyor.
Senaryosu da Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın tarafından kaleme alınan filmin başrollerinde Jonas Dassler, Margarete Tiesel, Marc Hosemann, Katja Studt, Martina Eitner-Acheampong, Adam Bousdoukos ve Philipp Baltus yer aldı. Savaş sonrası ekonomik bir kalkınmaya imza atan fakat insanların buna tezat oluşturacak biçimde güvensiz ve korku içinde yaşadığı 1970'ler Almanya'sının çarpıcı bir portresini sunan film, 2019 Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı için yarışmıştı.
ÇINAR
Mustafa Karadeniz'in yönetmenliğini üstlendiği Çınar, engelli bir gencin yaşam mücadelesine konu edinirken ailesinin yaşadıklarına da yakından bakma imkanı sunuyor. Yönetmen Mustafa Karadeniz'in senaryosunu Necip Güleçer ile birlikte kaleme aldığı filmde Sezgin Cengiz, Şilan Düzdaban, Yunus Emre Çelik ve Mert Aygün rol alıyor.
KARDEŞLER
Ömer Atay'ın yönettiği; Ege Yazar, Caner Şahin, Gözde Mutluer, Nihal Koldaş, Erol Afşin ve Cankat Aydos gibi isimlerin rol aldığı Kardeşler, bir namus cinayetinin gölgesinde birbirlerinin kaderini yaşamak zorunda kalan iki kardeşin hesaplaşmasını konu ediniyor.
MAZLUM KUZEY&KUDDUSİ 2: LA! KASADA PARA VAR!
Önder Açıkbaş'ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde oynadığı devam filmi Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var!, Mazlum Kuzey ve dayısı Kuddusi'nin maceraları etrafında dönüyor.
AŞGAR: CİN VADİSİ
Yahya Al'ın yazıp yönettiği Aşgar: Cin Vadisi, çobanlık yapan ve gördüğü kabuslardan sonra çok farklı yerlerde uyanmaya başlayan bir adamın hikayesini anlatıyor.
ŞİPŞAK AİLE
Rose Byrne ve Mark Wahlberg'in başrolünde yer aldığı Şipşak Aile, bir aile kurmaya karar veren Pete ve Ellie çiftinin üç kardeşi evlat edinmesiyle yeni bir hayata uyum sağlama çabalarını odağına alıyor. Wahlberg ile Byrne ikilisine başrolde Isabela Moner, Gustavo Quiroz, Julianna Gamiz ve Octavia Spencer'ın eşlik ettiği komedi dram karışımı filmin yönetmen koltuğunda Sean Anders oturuyor.
HELLBOY
Mike Mignola'nın ünlü grafik romanının yeni sinema uyarlaması Hellboy'un başrolünde bu kez David Harbour yer alıyor. Cehennemden gelen ünlü çizgi roman karakteri Hellboy'un beyazperdedeki yeni macerasının senaryosunu Mignola ile birlikte Andrew Cosby ve Christopher Golden kaleme aldı. Neil Marshall'ın yönettiği filmde Hellboy, bu yepyeni macerasında intikam ateşiyle yanıp tutuşan ve insanlığa savaş açan bir büyücüye karşı mücadele ediyor.
AFTER
Anna Todd'un 2013 yılında ilk olarak Wattpad'de yayımlanan romanından uyarlanan After, genç Tessa Young ile gizemli Hardin Scott arasındaki gelgitli ilişkiyi konu ediniyor. Yönetmenliğini Jenny Gage'nin üstlendiği filmin başrollerinde Selma Blair, Hero Fiennes Tiffin, Peter Gallagher, Josephine Langford, Jennifer Beals, Meadow Williams ve Dylan Arnold oynuyor.
BÜYÜK MACERA
Natalya Nilova'nın yönetmenliğini üstlendiği haftanın animasyon filmi "Büyük Macera", bir leyleğin hatası sonucu kendisine gelen yavru pandayı, aslen ait olduğu yuvaya götürmeye çalışan ayı MicMic ile arkadaşlarının hikayesini beyaz perdeye taşıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.