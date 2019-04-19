Bu hafta 11 film vizyona girdi! Vizyona giren filmler (19 Nisan 2019)

Bu hafta 11 film vizyona girdi. Başrolünde Oscar ödüllü sinema oyuncusu Nicole Kidman'ın yer aldığı aksiyon filmi Destroyer bu hafta izleyiciyle buluşuyor. Neil Jordan'ın yönettiği Greta ise New York'ta kendi halinde hayat süren genç bir kızın metroda bulduğu çantayı sahibine ulaştırmasıyla başlayan gerilimi beyaz perdeye yansıtıyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler...