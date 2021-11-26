İNTİKAM VAKTİ

Guy Ritchie'nin yönettiği ve Jason Statham, Josh Hartnett, Scott Eastwood ile Holt McCallany'nin başrollerinde oynadığı İnitikam Vakti izleyici ile buluştu.

Aksiyon sinemasının iki önemli ismi yönetmen Guy Ritchie ve oyuncu Jason Statham'ın ​​​​​​​yeniden bir araya geldiği film; oğlunun katilini bulabilmek için büyük miktarlarda nakit para taşımacılığı yapan bir firmada işe başlayan gizemli bir adamın kişisel intikam mücadelesini anlatıyor.

Senaryosu Ivan Atkinson, Guy Ritchie, Marn Davies ve Eric Besnard imzası taşıyan gerilim ve aksiyon türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"İşe yeni başlamış, gizemli ve çılgın bir zırhlı araç güvenlik görevlisi, görevli olduğu aracın uğradığı bir soygun sırasında ortaya çıkan yetenekleriyle tüm çalışma arkadaşlarını şaşkına çevirir. Ekipteki arkadaşları, bu gizemli meslektaşlarının kim olduğunu ve nereden geldiğini merak etmektedirler. Gizemli adam, intikam almak uğruna geri dönüşü olmayan adımlar attıkça nihai amacı da netlik kazanacaktır."