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Kendinizden çok onu düşünmeye ve kollamaya meyilli olacaksınız. Ortaklaşa işleri olanlar yine bu dönemde beraber hareket etmeye özen gösterecekler. Evlenmek isteyen balıklar aşk hayatlarında bu kararı verecekleri bir dönem içerisindeler.