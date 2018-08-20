Hande Kazanova'dan 20-26 Ağustos 2018 haftalık burç yorumları
20.08.2018 - 14:47 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Bu hafta hangi burcu neler bekliyor? Ağustos aylarının son haftalarında nelere dikkat edilmeli? Hande Kazanova 20-26 Ağustos haftası burçları yorumladı. İşte haftalık burç yorumları ve 12 burcun bu hafta dikkat etmesi gereken konular...
1
1|41
KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta itibarıyla hayatınızdaki görevlere, sorumlulukların üzerine daha fazla eğileceğiniz bir döneme giriyorsunuz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Sevmediğiniz işler için kendinizi çok zorlamamalı, sizin dışınızda oluşan iş koşullarına gereksiz tepkiler vermemelisiniz.
2
2|41
Kendi işinizin patronu olsanız bile bu dönemde yapacağınız işler başkaları tarafından yönlendirilebilir. Yine sağlığınızla ilgili konuları gözden geçirmeli ve kendinizi çok çalışarak zorlamamalısınız.
3
3|41
Hafta sonu oluşan Dolunay, kadersel konuları karşınız getirebilir. Bir olayın iç yüzüyle karşılaşabilir, duygusal hassaslıklarla uğraşabilirsiniz. Bu süreçte kontrol edemediğiniz olaylara karşı direnç göstermeyin ve akışa kendinizi bırakın. Özel hayatınızda kıskançlık, baskı, yönlendirme gibi etkilere dikkat edin. Mutlu bayramlar…
4
4|41
BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU
Bu hafta itibarıyla hayatı eğlenceli yönleriyle algılamak isteyeceksiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar.
5
5|41
Kimliğinizi ve kişiliğinizi aşkta ve çocuklarınızla olan bağlantılarınızda, çocuk konularında, sanatsal faaliyetlerde göstermek isteyeceksiniz. Riskli işler ve spekülatif adımlara daha yatkın olabilirsiniz. Hobilerinize, spora daha fazla önem verebilirsiniz.
6
6|41
Hafta sonu Pazar günü oluşan Dolunay, sosyal çevrenizde olup biten konuları karşınıza getirebilir. Çevrenizde olup biten olaylar sizin hayatınızı da etkileyecek.
7
7|41
İş arkadaşlarınızla aranızda oluşacak bazı sıkıntılı durumları bu Dolunayda iyi dengelemelisiniz. Bir yandan da özel hayatınızdaki gelişmelerde önemli adımlar atılabilir. Mutlu bayramlar…
8
8|41
İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU
Bu haftayla beraber kimliğinizi ailevi konulara kaydıracak, kendinizi ailevi ortamlarda görmek isteyecek, ailenize daha fazla vakit ayırmak isteyeceksiniz sevgili İkizler ve yükselen İkizler.
9
9|41
Yapacağınız işler için gücünüzü ailenizden alacağınız bir dönem başlıyor. Evinizle veya yeni bir evle uğraşılarınız artabilir. Bu dönemde kendi iç dünyanızı önemseyecek, davranışlarınızı gözden geçireceksiniz.
10
10|41
Hafta sonu oluşan Dolunay, kariyerinizde, iş alanlarınızda ve kendinizi göstereceğiniz alanlarda hassas oluşumları karşınıza getirebilir. Bu dolunayda aile yaşantınız ve toplum önü işlerinizi iyi dengelemesiniz zira özel yaşantınızda güçlü etkilerle sevdiğinizle anlaşmak kolay olmayabilir. Mutlu bayramlar…
11
11|41
YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU
Bu haftayla beraber yakın çevrenizle olan bağlantılarınız iletişim, satış, reklam, pazarlama, bilgisayar, ulaşım size yeni kapılar açabilir sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler.
12
12|41
İletişim ve bilişim sektörlerinden birinde çalışıyorsanız çok güzel tekliflerle ve fırsatlarla karşılaşacağınız bir döneme giriyorsunuz. Yine yakın çevreniz, akraba veya kardeşlerinizle daha fazla ilgilenebilir, onlarla daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Yakın çevrenizle maddi görüşmeleriniz hızlanabilir.
13
13|41
Hafta sonu Pazar günü oluşan Dolunay, seyahat, yurtdışı bağlantılı işler, hukuk, ticaret, eğitim, medya alanlarınızda önemli sonuçları ve olayları tetikleyebilir. Bu dönemde karşınıza ne gelirse gelsin büyük resmi görmeli, olaylara dar bir açıdan bakmamalısınız. Aile hayatınızda kıskançlıklara, yönlendirmelere dikkat edin. Mutlu bayramlar…
14
14|41
ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta itibarıyla kimliğinizi parasal konularda, yatırımlarınızda ya da parasal kazançlarınızda göstermeye başlayacaksınız sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar.
15
15|41
Kendinizi maddi konularda güvene alma ihtiyacınız yüksek olabilir. Geçen bir ay çalıştınız, hazırlandınız ve bir takım atılımlarda bulundunuz, şimdi bu çalışmaların karşılığını almak isteyeceksiniz.
16
16|41
Hafta sonu Pazar günü oluşan Dolunay ortak parasal konulara ilgi çekecek. Bir borcun altına girebilir, ortak bir yatırım peşine düşebilirsiniz. Vergi, kredi, faiz konularınız yeni gelen hafta da vaktinizi alacak. Güçlü ve somut adımlar peşinde olacaksınız. Mutlu bayramlar…
17
17|41
BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu haftayla beraber kimliğinizi güçlü bir şekilde ifade etmeye başlayacaksınız sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Kendinize olan güveniniz yerine geliyor.
18
18|41
Güçlü insanlardan ve çevrenizden destek alabilirsiniz. Dışa açılmalı ve sosyal ilişkilerinizden daha fazla istifade etmelisiniz. Kendinizden başka kimse umurunuzda olmayabilir.
19
19|41
Girişkenliğiniz ve kendinize olan güveniniz tam olacağından, insanların gözü üzerinizde olacak. Güvenileceksiniz ama bir yandan da mütevazı olacaksınız.
20
20|41
Hafta sonu oluşacak Dolunay'da özel hayatınızı ihmal etmeyin. Algıyı kendinize yönlendirdiğiniz bu dönem sevdiğiniz kişi sizden ilgi bekleyebilir, onun hayatında değişimler olabilir.
21
21|41
Neyle uğraşırsanız uğraşın bu dönemde ilişkinizin hepsinden önemli olduğunu, sizin arkanızda olduğunu görebilirsiniz. Maddi konularda yeni gelecek hafta başında riskten kaçının. Mutlu bayramlar…
22
22|41
TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu haftayla beraber kendinizi biraz geri plana çekebilirsiniz. Geri planda durmak, hayatı anlamlandırmak, plan-program yapmak için kolları sıvayacaksınız sevgili Terazi ve yükselen Teraziler.
23
23|41
Sosyal ortamlardan ziyade kendi içinize, ruhunuza ve geçmiş konulara çekileceğiniz bir dönem olacak. Bir yandan da sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz.
24
24|41
Hafta sonu oluşan Dolunay, iş ve hizmet alanlarınızdaki duygusal sorunları hayatınıza taşıyabilir. Bir işinizin sonucuyla karşılaşabilirsiniz. Sağlığınızla ve hizmet alanlarınızla ilgili konular öne çıkabilir. Kendinizi güvende hissettiğiniz alanlarda hayat sizi desteklerken, inatçılıklar ve ısrarlar size kaybettirebilir. Bu etkiye dikkat edin. Mutlu bayramlar…
25
25|41
AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta boyunca kimliğinizi sosyal çevrenizde, arkadaşlık ilişkilerinizde gösterebilirsiniz. Yine organizasyonlar, davetler, grupsal çalışmalar önünüzdeki dönem kendinizi göstereceğiniz alanlar olacak sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Geleceğinize yönelik planlarınızı hızlandırabilirsiniz. İşten elde edilen gelirlerinize daha fazla önem vereceksiniz.
Hafta sonu oluşan Dolunay, aşk hayatınıza, çocuğunuzla olan ilişkilerinize, kreatif işlerinize dikkat çekecek. Sosyal çevrenizle daha fazla ilgilendiğiniz bu döngüde aşka ve özel hayatınızdaki insanlara vakit ayırmalısınız. Aşk karşınıza gelebilir. Çevrenizden gereken desteği alacaksınız. Dengeyi iyi oturtun. Mutlu bayramlar…
26
26|41
YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta itibarıyla, kendinizi kariyer ve iş alanlarınızda ortaya koymaya başlıyorsunuz sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Artık işlerinizde kendinizi göstermenin vakti gelmiş bulunuyor. Eğer netleşmemiş koşullarınız varsa bu alanda hızlanmalar yaşayabilirsiniz.
27
27|41
Yine bu dönem boyunca insanlar sizi konuşuyor olacaklar. Olabildiğince sosyal ortamlarda, iş toplantılarında ve görüşmelerde bulunmaya çalışın.
28
28|41
Hafta sonu oluşan Dolunay, aile olaylarınızdaki hassaslıkları ortaya çıkarabilir. Ev alım, satım, yer değiştirme, aile büyüklerinizin ve ailenizdeki bireylerin hayatındaki deneyimlere, olaylara bu dolunayda şahit olabilirsiniz.
29
29|41
Sosyal ilişkilerinizde bazı sorunlara açık olacaksınız diğer taraftan yeni gelen haftaya istikrarlı bir şekilde başlayabilirsiniz. Mutlu bayramlar…
30
30|41
OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu haftayla beraber kendinizi uzak çevre, seyahat, yabancı ortaklı işler, farklı kültürler, eğitim, ticaret veya hukuk alanlarınızda ortaya koyabilirsiniz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar.
31
31|41
Seyahatler, geziler sizi heyecanlandıracak. Bu yeni gelen dönemde işiniz veya kendinizle ilgili bir kurs ya da seminere katılabilir, iş seyahatine çıkabilir ve yaptığınız her tür işten iyi deneyimler kazanabilirsiniz.
32
32|41
Hafta sonu oluşan Dolunay yakın çevre, akraba ve kardeşler evinizde gerçekleşiyor. Bu süreçte yakın çevrenizde olup biten bütün olaylar daha fazla hayatınızın merkezine yerleşecek.
33
33|41
Bir yandan dış çevrelerde gelişen olaylara, seyahat, eğitim konularına, yeni bir işin devreye girmesiyle beraber yakın çevrenizdeki konu ve olaylara odaklanmak durumunda kalmanız sizi yorabilir. Olayları kısa vadeli çözümlerle halletmeye çalışmalısınız. Mutlu bayramlar…
34
34|41
KOVA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu haftayla beraber kimliğinizi eşinizin veya sevgilinizin parası alanlarında, ortaklaşa giderler ve harcamalarınız konusunda ortaya koyacaksınız sevgili Kova ve yükselen Kovalar.
35
35|41
Başkalarının kaynaklarına bağımlı olacağınız bu dönem, harcamalarınız ve ödemeleriniz hususunda bazı şeyleri gözden geçirmek, yeni düzenlemeler yapmak zorunda kalabilirsiniz.
36
36|41
Yine bu süreç içerisinde kredi, borç, vergi alanında ayrıntıları gözden kaçırmamalısınız. Gizemli konu ve olaylar, mistik öğretiler, hayatın ve ölümün anlamı gibi konular kafanızı kurcalayabilir.
37
37|41
Hafta sonu oluşacak Dolunay zamanında parasal bir konu karşınıza gelebilir, elinize bir para geçebilir. Maddi konularda destekleneceksiniz yalnız iş hayatınızda kadınlarla olan işlerinizde huzursuzluklara dikkat edin. Yine parasal konularda sorunlar yeni gelen hafta başında karşınıza gelebilir. Mutlu bayramlar…
38
38|41
BALIK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu haftayla beraber kimliğinizi evlilik ve ikili ilişkiler, ortaklı işler alanlarınızda ortaya koyacaksınız sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Sevdiğiniz insan, onun şartları ve yaşam şekli sizin için önem kazanmaya başlayacak.
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39|41
Kendinizden çok onu düşünmeye ve kollamaya meyilli olacaksınız. Ortaklaşa işleri olanlar yine bu dönemde beraber hareket etmeye özen gösterecekler. Evlenmek isteyen balıklar aşk hayatlarında bu kararı verecekleri bir dönem içerisindeler.
40
40|41
Hafta sonu oluşan Dolunay'la beraber hayatınızla ilgili önemli hassas sonuçlara ulaşacaksınız. Sevdiğinizle beraber alacağınız kararlar hayatınızdaki adımları etkileyecek. Arkadaşlarınızla parasal çıkar sürtüşmeleri ilişkilerinizi etkileyebilir.
41
41|41
Yine de güzel destekleriniz de yok değil, vereceğiniz kararlarda hayatın ve önemli kişilerin sizi desteklediğini görebilirsiniz. Mutlu bayramlar…
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