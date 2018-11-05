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Bu hafta burçları neler bekliyor?

Bu hafta burçları neler bekliyor? 12 burç bu hafta nelere dikkat etmeli? İşte Habertürk astroloji yazarı Bengü Kadakal Karagül'den 5-11 Kasım haftası burç yorumunuz...

05.11.2018 - 12:22 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Haftanın ilk günlerinde Ay retro Venüs ile görünüm halinde olduğundan ilişkilerde bastırılmış duygular açığa çıkabilir. Ayın kapanış fazında olması sebebiyle hassasiyetler iyice artarken kaygılar, sağlıklı düşünememe, kafa karışıklığı söz konusu olabilir. Eksik işleri bir düzen dahilinde tamamlamak ve yeniye başlamamakta fayda var. 8 Kasım itibari ile yenilenmiş enerjiler söz konusu.

7 KASIM'DA AY DÜĞÜMLERİ BURÇ DEĞİŞTİRİYOR

Kuzey Ay Düğümü Yengeç burcuna geçerek; güvenlik, duygular, aile ve yuva konularına vurgu yapacak. Ülkemizin 1’inci evinde yer alacağı için vatan bilinci, milli değerler ve güvenlikle ilgili konularda gelişmeler yaşanabilir. Güney Ay Düğümü Oğlak burcuna geçerek; maddenin değerine vurgu yaparken, toplumsal, ailesel ve kişisel sorumlulukları öne çıkarıyor. Hırslarımızın vicdanın önüne geçmesine izin vermeden, bencil ve baskıcı tutumlardan uzak durmak önemli olacak.

7 KASIM AKREP BURCUNDA YENİ AY AÇILIYOR

Bu Yeni Ay ile tutkularımızın altında yatan derin duyguları anlama imkanımız olacaktır. Dolunay’a kadar; gücü kötüye kullanan, bencil ve kötücül güdülerimizle, derin düşünen, tedbir alan ve problem çözen vasıflarımız çatışma halinde olacaktır. Yeni Ay’da hangi tohumu ekersek Dolunay’da o konudan verim alırız. Vicdanlı davranmak ve gücü şefkatle kullanmak önemli. Sert ifadelerden, acı veren söylemlerden kaçınmakta fayda var. Aksi durumda Dolunay ile birlikte aynı sertlikten mustarip olacağımız koşullara maruz kalırız. Bu dönemde kötücül şüpheden pozitif meraka geçmek önem taşıyor. Yeni ayın açılmasıyla Jüpiter’le kavuşuma giden ay hayalleri büyütürken hayal kırıklıklarına zemin hazırlıyor. Sade, pratik ve uygulanabilir hedefler koymak önemli.

JÜPİTER 8 KASIM AKŞAMI YAY BURCUNA GEÇİYOR

Bir süredir devam eden öfke, keder ve huzursuzluk yerini daha iyimser bir havaya bırakırken yaşam enerjimiz artacaktır. Yay burcu; deneyim, maceraperestlik, gelişme ve büyüme ihtiyaçlarını, neşe, uyum ve esnekliği temsil eder. Karma yasasına göre her insan liyakatini yaşar. Jüpiter iyileştirici güç, iyilik ve şans gezegenidir. Kişiye fırsat verip, deneyim kazandırırken, vicdani tutumlarını gösterir. Burç değiştirdiği bu günlerde, verimli olduğu alanlardan faydalanmak için vicdanın ve karmanın temiz olması önemli. Bu nedenle burcun ilk derecelerinde zorlanmalar söz konusu olabilir. Bunu karmik dönüşüm için imkan olarak algılayıp davranışları değiştirmek faydalı olur. Jüpiter'in Yay burcuna geçtiği ilk günlerde dogmatik tutumlar, fanatizm, aşırı cesaretten kaçınmak gerekir. Yaşamlarımızda cahil cesaretinden deneyime dayalı, bilgece tutumlara geçiş bu süreçte önem kazanacaktır.

Hafta boyunca etkin olacak yakıcı duygu ve tutumlar: Kendini ve başkalarını borçlandırma, para, statü, saygınlık kaybı, hedef koyamama, şüphe, yetersizlik, yönsüzlük, ölçüsüz güç kullanma, manipülasyon.

Hafta boyunca etkin olacak yapıcı duygu ve tutumlar: Yüksek moral, iyi ilişki, iş hayatında başarı, doğrucu, insancıl, başka insanları gözetip koruyan, kendi kendine yeten, hedef odaklı, geniş gönüllü, bağımsız.

 

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