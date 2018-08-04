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Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)

04.08.2018 - 09:07 | Güncelleme:

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
    1 | 29

    Yalın, saat 18.00'da İzmir Tren Ayayorgi Beach Club sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
    2 | 29

    Leman Sam, saat 20.00'da Antalya Sponge Pub'da sahne alacak.

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
    3 | 29

    Fatma Turgut, saat 20.00'da Antalya Diesel Pub Kaleiçi sahnesinde hayranlarıyla buluşacak

  • 4 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
    4 | 29

    Teoman, saat 21.00'da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.

  • 5 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
    5 | 29

    Deniz Tekin, saat 21.00'da IF Performance Hall Ankara'da sahne alacak.

  • 6 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
    6 | 29

    Zuhal Olcay, saat 21.00'da İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak.

  • 7 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
    7 | 29

    Ünlü besteci ve piyanist ve Fazıl Say, saat 21.00'da Ayvalık Amfitiyatro'da sevenleriyle bir araya geliyor.

  • 8 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
    8 | 29

    Mirkelam, saat 21.00'da IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde olacak.

  • 9 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
    9 | 29

    Ferhan Şensoy, Ferhangi Şeyler adlı oyunu ile saat 21.00'da Kuşadası AVM Amfitiyatro'da.

  • 10 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
    10 | 29

    Bir Delinin Hatıra Defteri'ni Genco Erkal, saat 21.00da Artur Tatil Köyü Açıkhava Sineması'nda yeniden yorumluyor.

  • 11 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
    11 | 29

    Uğur Böceği (Lady Bird), saat 21.00'da UNIQ Açıkhava Sahnesi2nde sinemaseverlerle buluşuyor.

  • 12 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
    12 | 29

    Anadolu Ateşi, saat 21.15'te Antalya Aspendos Arena'da.

  • 13 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
    13 | 29

    Bülent Ersoy, saat 21.15'te Altınoluk Amfi Tiyatrosu'nda sahne alacak.

  • 14 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
    14 | 29

    Sertab Erener, 21.15'te Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşuyor.

  • 15 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
    15 | 29

    İstanbul Arabesque Project, 21.30'da Mori Performance sahnesinde olacak.

  • 16 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
    16 | 29

    Sattas, saat 21.30'da İstanbul Cemiyet'te sahne alacak.

  • 17 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
    17 | 29

    Feridun Düzağaç, 22.00'da Sanat Performance Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşuyor.

  • 18 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
    18 | 29

    6 kadın komedyenden oluşan Çok da Fifi ekibi, saat 22.00'da BkKM Mutfak Çarşı’da.

  • 19 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
    19 | 29

    Mesut Süre, tek kişilik gösterisiyle saat 22.00'da Bahane Kültür Salon'da sahne alacak.

  • 20 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
    20 | 29

    Ceylan Ertem, saat 22.00'da yeni albümü "Yine de Amin" ile Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde olacak.

     

  • 21 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
    21 | 29

    Rock grubu Zakkum, saat 22.00'da Didim Rehab Bar sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

  • 22 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
    22 | 29

    Rock müzik grubu Kurtalan Ekspres, saat 22.00'da Hayal Kahvesi Atakent sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor.

  • 23 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
    23 | 29

    Melek Mosso, 22.30'da Dorock XL sahnesinde olacak.

  • 24 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
    24 | 29

    Emre Kınay, saat 23.00'da Antalya Holly Stone Performance Hall sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

  • 25 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
    25 | 29

    Deniz Seki, saat 23.00'da Jolly Joker Alaçatı sahnesinde olacak.

  • 26 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
    26 | 29

    Dj Hakan Küfündür & Mansur Ark & Grup Vitamin ile 90’lar, saat 23.00'da Club Alem Marmaris sahnesinde.

  • 27 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
    27 | 29

    Gökhan Türkmen, saat 23.00'da Tudors Bodrum'da hayranlarıyla buluşacak.

  • 28 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
    28 | 29

    Bulutsuzluk Özlemi, saat 23.30'da Echo Bar, Kaş’ta müzikseverlerle buluşuyor.

  • 29 Bu hafta ne yapsak? (10 Ağustos 2018)
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    Tan Taşçı, saat 23.30'da Back Street Marmaris sahnesinde.

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