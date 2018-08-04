SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Bu hafta ne yapsak? (4 Ağustos 2018)

04.08.2018 - 03:20 | Güncelleme:

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (4 Ağustos 2018)
    1 | 17

    Dans gösterisi "Dansın Ritmi", Hodjapasha'da sahneleniyor. 

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (4 Ağustos 2018)
    2 | 17

    Ferhan Şensoy, 32 yıldır aralıksız oynadığı Ferhangi Şeyler adlı oyunu Datça Açıkhava Tiyarosu'nda sizlerle... 

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (4 Ağustos 2018)
    3 | 17

    Genco Erkal'ın yorumuyla Bir Delinin Hatıra Defteri Antalya Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu'nda olacak 

     

  • 4 Bu hafta ne yapsak? (4 Ağustos 2018)
    4 | 17

    Galata Mevlevileri'nin sunduğu Sema Gösterisi ve Semazen Dünyası Sergisi, Hocapaşa Kültür Merkezi'nde... 

  • 5 Bu hafta ne yapsak? (4 Ağustos 2018)
    5 | 17

    Mesut Süre,tek kişilik gösterisiyle cumartesi gecesi BKM Mutfak Çarşı’da... 

  • 6 Bu hafta ne yapsak? (4 Ağustos 2018)
    6 | 17

    Gülşen, 04 Ağustos akşamı Winner İncek Sahnesi'nde.

  • 7 Bu hafta ne yapsak? (4 Ağustos 2018)
    7 | 17

    Athena, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda

  • 8 Bu hafta ne yapsak? (4 Ağustos 2018)
    8 | 17

    Mehmet Erdem, IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde olacak.

  • 9 Bu hafta ne yapsak? (4 Ağustos 2018)
    9 | 17

    Birsen Tezer, Seferihisar Sığacık Kale İçi Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde dinleyicisiyle buluşuyor. 

  • 10 Bu hafta ne yapsak? (4 Ağustos 2018)
    10 | 17

    Oğuzhan Uğur, 4 Ağustos akşamı Armada Jolly Joker sahnesinde olacak. 

  • 11 Bu hafta ne yapsak? (4 Ağustos 2018)
    11 | 17

    Sıla, ON’dan Kalan Şarkılar ile sevenleri ile Bodrum Antik Tiyatro'da buluşacak.

     

  • 12 Bu hafta ne yapsak? (4 Ağustos 2018)
    12 | 17

    Mabel Matiz, sevilen şarkıları ile Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda... 

  • 13 Bu hafta ne yapsak? (4 Ağustos 2018)
    13 | 17

    Göksel, Marmaris Amfi Tiyatro'da sizlerle... 

  • 14 Bu hafta ne yapsak? (4 Ağustos 2018)
    14 | 17

    Ziynet Sali,  Kuşadası AVM / Antik Tiyatro’da sahnede olacak.

  • 15 Bu hafta ne yapsak? (4 Ağustos 2018)
    15 | 17

    Pop rock tarzının başarılı isimlerinde Emre Aydın, Sanat Performance Açık Hava Sahnesi'nde sizlerle... 

  • 16 Bu hafta ne yapsak? (4 Ağustos 2018)
    16 | 17

    Koray Avcı, Jolly Joker Antalya sahnesinde... 

  • 17 Bu hafta ne yapsak? (4 Ağustos 2018)
    17 | 17

    Zuhal Olcay, "Başucu Şarkıları 3" isimli yeni albümünün şarkılarını seslendireceği konseri ile Moda Kayıkhane sahnesinde sizlerle... 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X