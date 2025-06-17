Bu hafta Tarım Kredi Marketlerde neler var, hangi ürünler indirimde?
"Bu hafta Tarım Kredi Marketlerde neler var ve hangi ürünler indirime girdi?" sorusu yanıtını arıyor. Tarım Kredi Marketler, 17-30 Haziran arasında geçerli "Kat Kat Fırsat" ve "Yetişen Alır" kampanyasıyla yeni haftaya hızlı bir giriş yaptı. Ayçiçek yağı, tavuk, sucuk, bebek bezi ve daha fazlası raflarda yerini aldı. İşte 17-30 Haziran 2025 Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri güncel liste...
Giriş: 17.06.2025 - 20:15 Güncelleme: 17.06.2025 - 20:15
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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, haziran ayına özel kampanyalarını hız kesmeden sürdürüyor. 17-30 Haziran tarihleri arasında geçerli olan yeni indirim afişi, gündeme geldi. Pirinçten yağa, bebek bezinden deterjana kadar birçok ürün bu hafta raflarda yerini aldı. Peki, bu hafta Tarım Kredi Marketlerde neler var? İşte Tarım Kredi Market 17-30 Haziran kataloğu...
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