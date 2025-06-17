Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, haziran ayına özel kampanyalarını hız kesmeden sürdürüyor. 17-30 Haziran tarihleri arasında geçerli olan yeni indirim afişi, gündeme geldi. Pirinçten yağa, bebek bezinden deterjana kadar birçok ürün bu hafta raflarda yerini aldı. Peki, bu hafta Tarım Kredi Marketlerde neler var? İşte Tarım Kredi Market 17-30 Haziran kataloğu...