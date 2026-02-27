Bu ilçelere 8 saat elektrik verilemeyecek! 27 Şubat 2026 Cuma İstanbul elektrik kesintisi programı
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 27 Şubat 2026 Cuma İstanbul'da elektrik kesinti programını açıkladı. Yapılan duyuru sonucunda, "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusu yanıt buldu. İşte 27 Şubat 2026 Cuma İstanbul elektrik kesintisi programı...
Giriş: 27.02.2026 - 01:43 Güncelleme:
İstanbul genelinde meydana gelecek elektrik kesinti programı AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlanıyor. İstanbul genelinde bazı ilçelerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle zaman zaman elektrik verilemiyor. 27 Şubat 2026 Cuma günü elektrik kesinti programına göre kent genelinde 8 saate varan elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, "İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte detaylar...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 27 Şubat 2026 Cuma İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
