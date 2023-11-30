Bu insanların bağımlı olduğu şeyler sizi hayretler içerisinde bırakacak
Hepimizin kendine göre bağımlıkları olabilir; çikolata veya bir film gibi. Ancak bazı insanlar o kadar ilginç şeylere bağımlılık geliştirebiliyor ki bunun arkasındaki psikolojik ve nörolojik sebeplere dair merak uyandırıyor.
43 yaşındaki Lori, 10 yıldır ilginç bir takıntıya sahip. Önceden kız kardeşiyle aynı odada kalan Lori, bir gün kardeşinin fön makinesini açmasıyla rahatlıkla uykuya dalabildiğini fark etti. O günden sonra da ne zaman yatağa girse fön makinesini açıyor ve ancak o şekilde uyuyor.
Bu takıntısı için bu zamana kadar 40'tan fazla fön makinesi aldı ve her ay 15 bin doların üzerinde elektrik faturası ödüyor. Lori bunun tehlikeli bir takıntı olduğunu biliyor; saatlerce çalışan cihaz ani bir şekilde alev alabilir ve bir yangına yol açabilir. Lori, bunu dikkate aldığını ama bunun onun için bir bağımlılık olduğunu söylüyor.
60 yaşındaki Ayanna ise bir tırnak uzatma bağımlısı. Bu bağımlılığı moda için tırnaklarını uzatmaya başladığı 24 yaşından sonra oluştu. Ayanna, uzattığı el ve ayak tırnaklarını her şeye rağmen koruduğunu ve koruyacağını vurguluyor.
"Tırnaklarım benim kim olduğumla ilgili. Onlarsız bir hiçim" diyen Ayanna, insanların ona tuhaf bir şekilde baktığını söylese de kimseyi umursamadığını ve tırnaklarını kesinlikle kesmeyeceğini söylüyor.
30 yaşındaki Tyler, ton balığını koklamaya dair bir bağımlılığı var. "Tüm gün, tüm gece ton balığı kokluyorum. İnsanlar tuhaf olduğumu düşünebilir ama bence gayet normal."
Tyler sadece koklamayı değil, balığın suyundan da içmeyi sevdiğini belirtiyor. Bu bağımlılığı 5 yıldır sürüyor ve farklı aromadaki ton balıklarını denemeyi seviyor.
Lisa, bir kedi sahibi ve kedisinden çok onun tüyünü yemeyi seviyor. Bu bağımlılığın ona ciddi sağlık sorunları olarak dönebileceğini bilse de Lisa hayatından memnun. Üstelik ciddi botuttaki bir bağımlılıktan bahsediyoruz; bu zamana kadar Lisa'nın tükettiği kedi tüyü bir basketbol sahasının yerlerini kaplayacak kadar fazla.
44 yaşındaki Teresa, taş yemeye bağımlı. 20 yıldır bu bağımlılığa sahip olan kadın birkaç saat taş yemeden duramıyor. Taşları bir çekiçle kırıyor ve küçük parçalara bölüyor.
Teresa bundan utanmadığını ve kendisini rahatsız hissetmediğini söylüyor. Tüm gün bir şekilde taş yediğini ve özellikle stresliyken daha fazla tükettiğini belirtiyor. Taşları da sevdiği bölgelerden topluyor.
Kaynak: TLC Amerika, 'My Strange Addiction' programı