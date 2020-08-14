Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Koronavirüs salgını iş hayatında daha önce hayal edilmesi birle zor değişimlerin birkaç ay içerisinde yaşanmasına yol açtı. Bu değişimlerden en büyüğü evden/uzaktan çalışma oldu. Özellikle son haftalarda bazı şirketler normal düzenlerine dönmeye başlasa da önemli sayıda çalışan mesailerine evde devam ediyor.

Facebook, Google gibi devler önce 2020 sonuna kadar çalışanlarına uzaktan çalışma imkanı vermişti. Son olarak Google bu tarihi Temmuz 2021'e, Facebook ise 2021 sonuna kadar uzattı. Benzer bir şekilde Uber de Haziran 2021'e kadar çalışanlarının 'evde kalacağını' açıkladı.

Evden çalışma tarihleri koronavirüs salgınının devam etmesiyle sürekli ileri bir tarihe erteleniyor. Peki evden/uzaktan çalışma kalıcı bir trende dönüşecek mi? Ya da artık klişeleşmiş deyimle 'yeni normal' evinizin konforunda iş yapmak mı olacak?

Bu sorunun cevabını yüzde 100 kesinlikle vermek elbette mümkün değil ancak şirketlerin geleceğe dair planlarını anlayabilmek için verdikleri iş ilanlarına bakmak çoğu zaman faydalı olabiliyor. Genelleme yapmamak gerekse de örneğin zarar eden bir şirket satış/pazarlama bölümüne eleman arıyorsa önceliğinin satışlarını artırmak, finans bölümüne eleman arıyor ise de belli ölçekte küçülmeye gidip nihai olarak şirketi satış sürecine sokmak olduğu tahmin edilebilir.

Uzaktan çalışmanın 'yeni normal' olup olmadığını anlamak için ise LinkedIn'de yayımlanan iş ilanları önemli bir veri sağlıyor. LinkedIn Analisti Murat Erer'in 18 ülkede yayımlanan iş ilanlarını inceleyerek yaptığı araştırmaya göre söz konusu ülkelerde uzaktan/eden çalışacak eleman arayan iş ilanlarının sayısı mayıs sonu itibarıyla mart başına göre 2.8 katına çıktı.

MALİYETLERDE DÜŞÜŞ

Araştırmaya konu olan 18 ülkenin 18'inde de uzaktan çalışma ilanlarında artış kaydedildi. Artışın en yüksek olduğu Brezilya'da ilan sayısı 4.9 katına çıkarken, en alt sıradaki Kanada'da 1.5 katlık artış yaşandı.

Erer'in değerlendirmesine göre dünya genelinde milyonlarca şirket uzaktan çalışmaya geçerken, bu değişimden şaşırtıcı bir biçimde memnun kaldılar. Maliyetlerdeki düşüş ve daha geniş bir yetenek havuzuna erişim sağlayabilmeleri birçok şirketin uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirmesine yol açıyor.

BAŞVURULAR DA FIRLADI

LinkedIn verilerine göre uzaktan/evden çalışmaya artan ilgi iş arayan kısmında da gözlemlendi. Uzaktan çalışılan pozisyonlar için yapılan aramalarda mart-mayıs döneminde yüzde 60'lık artış yaşandı. Bu imkanın yer aldığı ilanlara yapılan başvurular ise 2.3 katına çıktı.

Uzaktan çalışma imkanı sunan ilanlara başvurular mesleklere göre incelendiğinde en büyük artış Müşteri Destek Temsilcisi alanında yaşandı. Bu işi evden yapmaya imkan veren ilanlara gelen başvurularda yüzde 112 artış yaşandı. Bunu yüzde 89'luk artışla 'Pazarlama Uzmanı' takip etti.

HERKES GİDEREK ALIŞIYOR

Araştırmaya göre bu yükselişlerde insanların evden çalışmaya giderek alışması etkili oldu. Evden çalışmaya ilk başlanıldığında belki çocuklar veya evcil hayvanlar dikkat dağıtıp toplantıları bölebiliyordu ancak zamanla bu 'zorluklar' zorluk olarak görülmemeye başlandı.

Bunun yanında bazı ülkelerde sokağa çıkma kısıtlamaları gibi önlemlerin devam ediyor olması da doğal olarak uzaktan çalışma imkanı sunan işlere ilgiyi artırıyor.

Söz konusu raporda da belirtildiği gibi insanlar uzaktan çalışmayı ne kadar uzun süre tecrübe ederse hem çalışan hem de şirketler bu yeni çalışma şeklini daha fazla benimseyecek gibi görünüyor.