Bu kuzu koşu bandında yürüyüp, spor yapıyor

BİRLİKTE DERSE GİRİYORLAR

Dobby ile gün boyunca hiç ayrılmadıklarını ve birlikte derslere de girdiklerini belirten Nurcan, "Bizimle beraber evde kalıyor. Bezimiz de var, hiçbir yeri pisletme kirletme durumu da yok. Benimle okula gelip gidiyor, derslere giriyor. Ben eşimle birlikte yaşıyorum. Dobby'yi sahiplenme kararı ikimizin verdiği bir karardı. Bu durumdan da oldukça memnunuz ve Dobby ile birlikte çok eğleniyoruz. Herhangi bir sorunumuz yok, bir çocuğumuz olmuş gibi. Sütünü ver, mamasını ver, bezini değiştir derken günler geçiyor. Dobby'yi her yere götürüyorum. Sabah uyandığımızda ilk işimiz süt içmek.