Bu lezzet için İngiltere'ye gitmenize gerek yok: Londra'nın meşhur sokak lezzeti fish and chips tarifi!

Fish and chips, kızarmış balık ve ince dilimlenmiş patates kızartmasından oluşan geleneksel bir İngiliz yemeğidir. Patateslere ABD'de "patates kızartması", İngiltere'de ise "chips" adı veriliyor. Gerek adı gerek lezzetiyle klasik bir İngiliz yemeği olan bu tarifi evde kolaylıkla yapabilirsiniz! İşte sizin için fish and chips tarifi!