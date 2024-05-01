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        Haberler Yemek Yapma Bu lezzet için İngiltere'ye gitmenize gerek yok: Londra'nın meşhur sokak lezzeti fish and chips tarifi!

        Bu lezzet için İngiltere'ye gitmenize gerek yok: Londra'nın meşhur sokak lezzeti fish and chips tarifi!

        Lezzetli balık ve patates kızartması için Londra'ya gitmenize gerek yok! Evinizde İngiltere'nin bu meşhur lezzetini yapmak sandığınızdan çok daha kolay. İşte, sizin için hazırladığımız kolay ve pratik fish and chips tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 17:33 Güncelleme: 01.05.2024 - 17:33
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        Fish and chips, kızarmış balık ve ince dilimlenmiş patates kızartmasından oluşan geleneksel bir İngiliz yemeğidir. Patateslere ABD'de "patates kızartması", İngiltere'de ise "chips" adı veriliyor. Gerek adı gerek lezzetiyle klasik bir İngiliz yemeği olan bu tarifi evde kolaylıkla yapabilirsiniz! İşte sizin için fish and chips tarifi!

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        Malzemeler (4 porsiyon için)

        4 büyük patates, soyulmuş ve şeritler halinde kesilmiş

        1 fincan çok amaçlı un

        1 çay kaşığı kabartma tozu

        1 çay kaşığı tuz

        1 çay kaşığı öğütülmüş karabiber

        1 bardak süt

        1 Yumurta

        Kızartmak için 1 litre bitkisel yağ

        Fileto balık (Tercihen morina balığı)

        3

        Hazırlanışı

        Dilimlenmiş patatesleri orta boy bir kaseye koyun ve üzerini soğuk su ekleyin.

        Ayrı bir orta kapta un, kabartma tozu, tuz ve karabiberi karıştırın. Süt ve yumurta ekleyin; hamur pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın. 20 dakika bekletin.

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        Bu arada, yağı büyük bir tencerede veya elektrikli tavada 175 derece ısıtın.

        Patatesleri 5 dakika yumuşayana kadar sıcak yağda kızartın; kağıt havlulara boşaltın.

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        Morinaları teker teker hamura bulayın ve sıcak yağa koyun. Balıkları her tarafı altın rengi kahverengi olana kadar gruplar halinde kızartın; kağıt havlulara boşaltın. Yağ sıcaklığını izleyin ve 175 derecede korumak için ısıyı gerektiği kadar artırın.

        Patatesleri tekrar sıcak yağda gevrekleşinceye kadar 1 ila 2 dakika kızartın; kağıt havlulara boşaltın.

        Kaynak: All Recipes

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