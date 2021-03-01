Bu ay son! Cezası 2 milyon TL!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiBilişimBu meslektekiler dikkat! VERBİS'e kayıt süresi bu ay doluyor! Haberler
ABONE OL

Eczaneler, doktorlar, diş hekimleri, diyetisyenler... için VERBİS'e kayıt süresi doluyor

Eczaneler, diş hekimleri, tıp merkezleri, psikologlar, özel muayenehaneler, laboratuvarlar ve diyetisyenler için VERBİS’e kayıt süresi bu ay sonunda dolacak. 31 Mart’a kadar kayıt işlemlerini yaptırmayanları 1 milyon 966 bin TL’ye varan idari para cezaları bekliyor.

Bu meslektekiler dikkat! VERBİS'e kayıt süresi bu ay doluyor! Haberler
Bu ay son! Cezası 2 milyon TL!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Eczaneler, diş hekimleri, tıp merkezleri, psikologlar, özel muayenehaneler, yaşlı bakım evleri, laboratuvarlar ve diyetisyenler gibi ana faaliyeti özel nitelikli kişisel veri işleyen işletmelerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt süresi 31 Mart’ta doluyor. Bu tarihe kadar sisteme kayıt olmayan veri sorumluları 39 bin TL ile 1 milyon 966 bin TL arasında değişen idari para cezası ödemek durumunda kalacak.

Çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl tamamlanmıştı.

ÇALIŞAN SAYISI 50'DEN AZ...

Şimdi ise yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları için 1 Ocak 2019 tarihinden başlayan VERBİS’e kayıt süreci, 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek.

Bu kapsamda ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme faaliyeti olan eczacılar, doktorlar, diş hekimleri, klinikler, poliklinikler, hastaneler, diyetisyenler, psikologlar, diyaliz merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, tıbbi laboratuvarlar ve optik mağazaları gibi sağlık sektöründe faaliyet gösteren tüm veri sorumlusu işletmeler ile belediye ve odalar gibi kamu kurum ve kuruluşlarının kayıt süresi 31 Mart’ta doluyor.

Yine kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre de 31 Mart 2021 tarihinde dolacak.

SAĞLIK VERİSİ İŞLEYENLERİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

DPC Kişisel Veri Koruma Danışmanlığı CEO’su Sefa Karcıoğlu konuyla ilgili detayları ve kayıt işlemleri için atılması gereken adımları şöyle sıraladı:

“VERBİS kaydı için büyük ölçekli şirketlerin ardından sıra özel nitelikli veri işleyen grupta. Söz konusu kayıt işlemi oldukça kapsamlı. Kayıt işlemi için, avukatına ve bilgi güvenliği uzmanına danışmadan, kayıt işlemini mali müşavirine yaptırmaya çalışanların kayıt işlemini yapamadıklarını, hukuki ve teknik konuda hatalı bildirimler yaparak, resmi bir kuruma gerçek dışı beyanda bulunduklarına şahit olduk. Kayıt işlemleri mali müşavirlerin işi değil. VERBİS’e yapılan bildirimlerde güncel ve gerçek olmak zorunluluğu unutulmamalı. VERBİS kaydı için şifre almak yeterli değil, yüzlerce soruya cevap verebilmek ve doğru kayıt yapabilmek için öncelikle kanunda sayılan idari ve teknik tedbirlerin alınması bir zorunluluk. Bu sebeple profesyonellerden destek almak veri sorumluları açısından çok önemli. İdari tedbirler üç beş evrak, teknik tedbirler de sadece anti-virüs ve güvenlik duvarından ibaret değil. İşletmeler, kişiler verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli hallerde ek yazılım ve donanım satın alarak teknik tedbirleri almalı, idari tedbiri almak için maktu dokümanlara itibar etmemeli, kendi işleyişine özel olarak kurgu yaptırmalıdır.”

39 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

31 Mart’ta süresi dolan düzenlemenin özellikle kişilerin sağlık verilerini işleyen grubu yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Karcıoğlu, “Söz konusu tarihe kadar kayıt yaptırmayan özel nitelikli kişisel verilerden sağlık verisi işleyen grup 39 bin 337 TL’den 1 milyon 966 bin TL’ye kadar idari para cezası ödemek durumunda kalacak. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu teknik ve idari tedbirlerin alınmadığı gerekçesiyle 2018 yılından itibaren, onlarca eczacı ve hekime yüzbinlerce liralık idari para cezası uyguladı. Kurul’un cezalarından da anlaşıldığı üzere, teknik ve idari tedbirlerin birlikte alındıktan sonra VERBİS kaydı ve bildirim işlemleri tamamlanmalıdır. Kanunda yer alan diğer idari ve teknik tedbirlerin alınmaması halinde işletmelere ayrıca ceza uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mafia Games, Boğaziçi Ventures’tan 3 milyon TL yatırım aldı - Haberler
TEKNOLOJİBoğaziçi’nden Mafia’ya yatırım!
GAFAM nedir? Ne kadar büyük? Haberler
TEKNOLOJİGAFAM ne kadar büyük?
Whatsapp gizlilik sözleşmesi açıklaması: Whatsapp gizlilik söszleşmesini kabul etmeyen hesaplar silinecek mi, son gün ne zaman?
TEKNOLOJİWhatsapp'tan son dakika gizlilik sözleşmesini ...
Türk Telekom PİLOT’tan 20 girişime, 200’er bin TL
TEKNOLOJİTürk Telekom PİLOT başvuruları başlıyor
Türksat 5A da diğer uydularla birlikte yerli ve milli sigorta şirketine emanet edilecek
TEKNOLOJİTürksat 5A'ya yerli ve milli sigorta
Whatsapp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen hesaplar ne olacak, SİLİNECEK Mİ? Whatsapp'tan son dakika açıklama
TEKNOLOJİWhatsapp'tan son dakika gizlilik sözleşmesini ...
'Süpermarket servisimizi dijital AVM’ye dönüştürmek istiyoruz'
TEKNOLOJİ'KOBİ’lere ücretsiz danışmanlık vereceğiz'
İnternet abone sayısı en hızlı Osmaniye'de arttı
TEKNOLOJİİnternet abone sayısı en çok nerede arttı?
Xiaomi Mi Store Türkiye’de mağaza sayısı 100’ü geçecek - Haberler
TEKNOLOJİTürkiye’de mağaza sayısı 100’ü geçecek
Whatsapp açıkladı! Whatsapp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen hesaplar ne olacak? Whatsapp hesapları silinecek mi?
TEKNOLOJİWhatsapp'tan son dakika gizlilik sözleşmesini ...