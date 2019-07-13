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Bu sütunlar asırlardır dönüyor

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Hatay’da, 1400 ila 1500’lü yıllar arasında yapılan Mahremiye Cami’nin içerisinde bulunan döner sütunlar asırlardır dönmeye devam ediyor. Aynı zamanda adıyla mahremiyeti simgeleyen cami, tünel gibi girişiyle dikkat çekiyor

Mahremiye Camideki döner sütunlar

Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı'da bulunan tarihi Mahremiye Camii'nin mihrap bölümündeki döner sütunlar görenlerin dikkatini çekiyor.

İHA'nın haberine göre asırlara meydan okuyan dönen sütunlar hakkında bilgi veren cami imamı Nuh Gökoğlu, “Bu sütunlar bu camiyle birlikte 1400 ile 1500 yılları arasında yapılmıştır. Caminin inşaatıyla beraber bu sütunlar yapılmıştır. Dönen sütunun Türkiye’de ve dünyada bir tek özelliği var, camide oluşan herhangi bir eğilimde veya çökmede bu sütunların dönmediği ve dönmeyeceği söylenir” dedi.

"MAHREMİYE CAMİİ ÜSTÜ MİNARA ALTI GİRİŞ OLAN NADİR CAMİLERDEN"

Tarihi Mahremiye Camii’nin Antakya’da üstü minare altı ise giriş olan 3 camiden biri olduğunu söyleyen imam Gökoğlu, “Mahremiye Cami’nin Uzun Çarşı’dan giriş kısmı tünel gibidir. Çatılı olan yerin üst tarafından da aynı şekilde minaresi olan bir cami girişidir. Antakya ilçesinde 3 tane yerde altından giriş, üstü minare olan cami vardır. Bunlardan birisi de Mahremiye Cami’dir. Ve bu caminin şerefesi dediğimiz yer aynı zamanda çatı ahşaptır. Antakya’daki 3 örnekten bir tanesidir. Mahremiye Cami’nin ikinci bir girişi vardır. O da hana doğru giden taraftır. Mahrem bölgesi denmesi, bazı şeylerin mahremiyet içerisinde kalmasından dolayı, böyle bir plan içerisinde, böyle bir düşünceyle yapılmıştır. Mahremiye Cami’nin bizim tarihimizin en güzel örneklerinden bir tanesi diyebiliriz” dedi.

DÖNEN SÜTUNLAR BÖLGEDEKİ TEK ÖRNEK

1400 ila 1500’lü yıllar arasında yapıldığı tahmin edilen Mahremiye Camii’nin minaresinin altındaki taç kapıdan girilerek bir tünel ve on bir basamaklı bir merdivenle şadırvanlı avluya ulaşılıyor. Camide, harimi örten ahşap çatı ortadaki üç kemer üzerine oturmuş. Caminin mihrabın iki yanında kendi ekseni etrafında döndürülebilen iki taş sütunları ise bölgede mevcut tek örnek olarak biliniyor.

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