Bu yıl finansman maliyetleri yüksek seyredecek

Enflasyonun düşmeye devam edeceğini, kendilerinin de baz senaryosunun böyle olduğunu anlatan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Ozan Uyar "Tahminlerimiz Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisinin hedef ve tahmin aralığının bir miktar üzerinde. Piyasa beklentileri seviyesinde diyebilirim. Ama 2026 yılında da düşen enflasyonumu göreceğiz. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda ki okumamız, tabii ki (TCMB'nin) Ocak ve Şubat ayını izleyeceği, enflasyonuna mücadeleden taviz vermeyeceği, ancak olanak bulduğu her kurul toplantısını mutlaka faiz indirimi tarafının ölçülü olarak da olsa değerlendireceği yönünde" diye konuştu.

Bu kapsamda faizlerde düşüş olacağını vurgulayan Uyar, şunları kaydetti: "Enflasyondaki düşüşle birlikte, genel resme baktığımızda finansman maliyetlerinin yine özellikle Türk Lirası tarafında yüksek seyrettiği bir sene olacak. Tabii ki bu biraz makro ihtiyati tedbirlerden de geliyor. Bu tarafta bir gevşeme beklemiyoruz. Yine kontrollü bir kredi büyüme politikası olacaktır, bu bizi de etkiliyor kredi faaliyetlerimizi; ama enflasyonla mücadele herkes gibi bizim de birinci önceliğimiz. Çünkü biz bir kalkınma bankasıyız. Sürdürülebilir büyüme için mutlaka enflasyonu kontrol altına almamız ve çok daha öngörülebilir orta ve uzun vadede bir patikaya geçmemiz gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden enflasyonla mücadele programını biz de destekliyoruz."

REKLAM KUR ENFLASYON KADAR ARTAR Bankanın 75. yaşını kutladığı 2025 yılındaki güçlü performansı ve 2026 yılına dair öngörülerinin konuşulduğu toplantıya ev sahipliği yapan TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar kurda ise enflasyon kadar bir artış öngördüklerini ifade ederek "2026'da kurda bir sürpriz beklemiyoruz" diye konuştu. Uyar “2025 yılını ülkemizin çok yönlü kalkınma hedefleri ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla örtüşen, hedeflerimizle uyumlu, sektörümüzde pozitif ayrışan başarılı bir performansla kapattık. 2026 yılında da Türkiye’nin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınması için kalıcı değer yaratma stratejimizi güçlendirerek sürdüreceğiz” dedi. AKTİF BÜYÜKLÜKTE YÜZDE 41 ARTIŞ 2025 yılını ve bankanın finansal sonuçlarını değerlendiren Uyar, “Toplam aktif büyüklüğümüzü yüzde 41 artışla 326,7 milyar TL seviyesine ulaştırdık. Aynı dönemde, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için sağladığımız uzun vadeli nakdi finansman desteğinde yaklaşık 2 milyar ABD doları seviyesini yakalarken, kurdan arındırılmış bazda yüzde 11,2 büyüme kaydederek kredi portföyü büyüklüğümüzü 235,9 milyar TL’ye çıkardık. Bu başarılı performans sonucunda %29,3 oranında güçlü bir özkaynak kârlılığı elde ettik” dedi.

REKLAM TSKB, 2025 yılı boyunca kalkınma finansmanı kurumları ile imzaladığı anlaşmaların yanı sıra uluslararası piyasalar ve finansal kurumlardan temin ettiği sendikasyon ve tahvil ihraçlarıyla toplam 1,8 milyar ABD doları tutarında kaynak temin etti. TSKB, 350 milyon dolarlık 5 yıl vadeli tahvil ihracıyla güçlü likiditesini pekiştirdi ve sendikasyon kredisini yüzde 120 çevirme oranıyla başarıyla yeniledi. Uluslararası finans kuruluşlarıyla sürdürülen uzun soluklu güven ilişkisinin önemine dikkat çeken Ozan Uyar, "Kalkınma finansmanı kurumları ile 2025 yılında 6 kredi anlaşmasına imza attık. Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ile imzaladığımız 300 milyon Euro ve KfW Kalkınma Bankası (KfW) ile gerçekleştirdiğimiz 250 milyon Euro tutarındaki anlaşmalarla şirketlerin iklim risklerine karşı direncini artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığımız 75 milyon Euro tutarında kredi anlaşmamız, OPEC Fund ile gerçekleştirdiğimiz 50 milyon Euro’luk ilk iş birliğimiz ve Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (AIIB) sağladığımız 200 milyon dolarlık kaynakla dijital altyapıdan kapsayıcılığa ve döngüsel ekonomiye kadar geniş bir yelpazede özel sektör projelerini desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.