        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bu yıla ilişkin MTV için ödeme dönemi başladı - İş-Yaşam Haberleri

        Bu yıla ilişkin MTV için ödeme dönemi başladı

        Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksit ödemesinin 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılması gerekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 10:59 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:15
        MTV için ödeme dönemi başladı
        Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) yapılan açıklamaya göre, bu yıla ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi başladı.

        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?

        Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenebilecek. Vergi ödemesi, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla de yapılabilecek.

        Dijital Vergi Dairesinden "MTV ödeme alanı"na şifre girişi yapmadan, plaka, TC kimlik numarası ile "tescil tarihi" veya "sahiplik belge tarihi" bilgilerinden biri girilerek ödeme işlemi tamamlanabiliyor.

        İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

        MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün ise 2 Şubat Pazartesi olarak belirlendi.

