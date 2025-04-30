Buca Belediyesi işçilerinden oturma eylemi

İzmir'in Buca Belediyesi'nde işçileri, maaşlarını 3 aydır düzenli alamadıkları gerekçesiyle oturma eylemi yaptı.

Buca Belediyesi iştiraki Buca-Mar şirketine bağlı çalışan bin 600 kişi, maaşlarını 3 aydır düzenli alamadıkları gerekçesiyle dün başkanlık binası önünde bir araya geldi. Oturma eylemi yapan işçiler, "Bize ekmek yoksa size huzur yok", "Buca işçisi köle değildir" sloganları attı.

Buca Belediyesi Sendika Baş Temsilcisi Ayça Pektaş, eyleme katılan işçiler adına yaptığı açıklamada, "Aylardır yaşadığımız ağır hak gasplarına ve insan onurunu hiçe sayan uygulamalara karşı bugün burada oturma eylemindeyiz. Sessiz kalmıyoruz, boyun eğmiyoruz. Maaşlarımızı aylardır parça parça alıyoruz. Her ay hak ettiğimiz ücret eksik ve geç yatırılıyor. Yaşamımız belirsizliğe mahkum ediliyor" dedi.

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2024 temmuz ayından bu yana Toplu İş Sözleşmesi'nden (TİS) doğan hakların ödenmediğini öne süren Ayça Pektaş, şunları söyledi:

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"Bu haklar aylar sonra verildiğinde de yasal faiziyle birlikte verilmediği için günden güne eriyor. 3 aydır gıda fişlerimiz yatırılmadı. Anlaşmalar hiçe sayılıyor, verilen sözler tutulmuyor. Maaşlarımızdan kesilen icra, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve nafaka ödemeleri, ilgili yerlere aktarılmıyor. Binlerce lira bu dosyalara faiz ödemek zorunda kalıyoruz.