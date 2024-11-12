Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Buca Belediyesi'nde işçiler greve başladı | Son dakika haberleri

        Buca Belediyesi'nde sendika üyesi işçiler grev başlattı

        İzmir'in Buca Belediyesi'nde, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika üyesi işçiler grev başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:41 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buca Belediyesi'nde işçiler greve başladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Buca Belediyesi'nde, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika üyesi işçiler grev başlattı.

        Grev yapan işçiler, DİSK Genel İş İzmir 5 Nolu Şubesi öncülüğünde belediye binası önünde toplandı.

        DİSK Genel İş İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Aras, anlaşma sağlanana kadar greve devam edeceklerini belirterek, işçilerin yüzde 10'luk kesiminin çalışmaya devam ettiğini, diğer işçilerin grevde olduğunu kaydetti.

        Savaş Aras, yetkililer ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #izmir haberleri
        #buca belediyesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Silah varsa siyaset yoktur"
        "Silah varsa siyaset yoktur"
        5 çocuğun öldüğü yangını komşu anlattı! "Geliyorum" diyen facia!
        5 çocuğun öldüğü yangını komşu anlattı! "Geliyorum" diyen facia!
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Amazon çalışan verileri çalındı!
        Amazon çalışan verileri çalındı!
        Geçen sezonu arattı!
        Geçen sezonu arattı!
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Balık popülasyonuna kameralı takip!
        Balık popülasyonuna kameralı takip!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Bitcoin'de tarihi yükseliş