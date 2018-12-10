NBA'de milli oyuncu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Toronto Raptors'ı 104-99 yendi. NBA'e 4 maçla devam edildi. Bucks'ın Raptors'ı 104-99 mağlup ettiği karşılaşmada 19 sayı, 19 ribaunt, 6 asistle oynayan Giannis Antetokounmpo, galibiyette ön plana çıktı.
Sezonun 17 galibiyetini alan Doğu Konferansı ikincisi Bucks'ta Brook Lopez 19, Malcolm Brogdon 18 sayı attı. Ersan İlyasova, 16 dakika 44 saniye sahada kaldığı karşılaşmayı 9 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalma, 1 blokla tamamladı.
Doğu Konferansı lideri Raptors'ta Serge Ibaka'nın 22 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Kawhi Leonard'ın 20 sayı, 8 ribaunt, 4 asistlik performansları sezonun 7. mağlubiyetini engelleyemedi.
NBA'e 11 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 108-116
Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 99-104
San Antonio Spurs-Utah Jazz: 110-97
New York Knicks-Charlotte Hornets: 107-119GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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