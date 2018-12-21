Budaklı Kaplıcası'na fotoğrafçı ilgisi

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İki gün Muş'u gezdiklerini ve orada doğal güzellikler ile yaşam fotoğrafları çektiklerini belirten Özdemir, "Ardından Bitlis'e gelerek burada suya giren mandaları ve içinde takla atan çocukları çektik. Burayı internetteki fotoğraflarından görerek geldik. Fotoğraf açısından çok dikkat çekici bir yer. Bir daha gelmek için planlarımızı yaptık. 12 kişilik bir grupla geldik. Edirne, İstanbul, Ankara ve yurt dışından gelen arkadaşlarımız var." dedi.