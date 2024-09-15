BUDO'da 6 sefer iptal
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO), 6 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan 6 seferini iptal etti.
BUDO'dan yapılan duyuruda, 14.00 ile 17.45 saatleri arasında yapılması planlanan
Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),
İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas),
Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya),
Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 6 deniz otobüsü seferinin iptal edildiğini belirtildi.