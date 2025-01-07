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        Haberler Spor Voleybol Budowlani Lodz - Fenerbahçe Medicana: 1-3 (MAÇ SONUCU) - Voleybol Haberleri

        Budowlani Lodz - Fenerbahçe Medicana: 1-3 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında Polonya'nın PGE Grot Budowlani Lodz takımını deplasmanda 3-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 22:44 Güncelleme: 07.01.2025 - 22:44
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        CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe Medicana, D Grubu 5. hafta maçında konuk olduğu Polonya'nın PGE Grot Budowlani Lodz takımını 3-1 mağlup etti.

        Lodz Spor Salonu'ndaki mücadeleden 25-21, 19-25, 13-25 ve 24-26 setler sonunda 3-1 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla lider olarak bir üst tura çıkmayı garantiledi.

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