Yapılışı kolay ve bir o kadar da yararlı olan buğday aşı çorbasının içinde nohut, buğday, yoğurt gibi yararlı birçok malzeme yer alıyor. Peki, buğday aşı çorbası nasıl yapılır? İşte, tarifi...

BUĞDAY AŞI ÇORBASI

Malzemeleri:

1 su bardağı nohut

1 su bardağı buğday

250 gram yoğurt

250 gram süzme yoğurt

1 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı dereotu

1 su bardağı soğuk su

Yapılışı:

Kaynayan suyun üzerine buğdayı alın ve buğday yumuşayana kadar pişirip, süzün.

Geniş bir kaba tüm yoğurdu alarak çırpın. Ardından haşlanmış nohudu, pişirdiğiniz buğdayı ve tuzu ekleyerek karıştırın. Soğuk suyu yavaş yavaş ekleyerek kıvamını dilediğiniz şekilde ayarladıktan sonra dereotunuzu da ekleyin.

Güzelce piştikten sonra buzdolabında en az bir saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz.